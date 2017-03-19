Сампаоли: «Никто из «Барселоны» не связывался со мной»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли опроверг информацию, согласно которой может возглавить «Барселону». Напомним, рулевой каталонцев Луис Энрике покинет команду по окончании сезона.

«Я не собираюсь подписывать контракт со своей командой, потому что этот контракт у меня и так есть. Должно случится что-то нереальное, чтобы «Барселона» мной заинтересовалась. Никто оттуда не связывался со мной по поводу контракта. Я хотел бы, чтобы наш спортивный директор Мончи остался в «Севилье». Но это не повлияет на мое решение. В этой команде я чувствую себя полезным, любимым и уважаемым», – сказал специалист.

Под руководством Сампаоли «Севилья» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.