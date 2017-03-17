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    «Ростов» принес России 15 очков в нынешнем сезоне еврокубков, «Спартак» – 0,5 балла

    Российские клубы завершили выступления в нынешнем сезоне еврокубков.

    Пять российских команд суммарно набрали 46 очков, что позволило России закрепиться на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут представлены по три клуба из РФПЛ.

    Стоит отметить, что больше всех очков набрал «Ростов» – 15, что на три балла больше, чем у «Зенита». «Краснодар» набрал 11,5 очка, а ЦСКА – 7. «Спартак», вылетевший в квалификации Лиги Европы, принес России 0,5 балла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 13:24
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 марта 2017, 21:46

      Теперь все поняли почему спартак на 1м месте?

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 18 марта 2017, 13:51

      потому что Спартак великий клуб)

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 марта 2017, 06:22

      Ростов без должного финансирование показывает классный футбол....это заслуга Бекиевича в организации командной игры)))

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 марта 2017, 00:05

      Неплохо сыграли на международной арене, удачи Ростову в чемпионате России.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 17 марта 2017, 22:10

      МУЖИКИ!!!

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      Рейтинг: +37

      ftse500 17 марта 2017, 21:17

      Да на кол этого Мудко

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 марта 2017, 19:28

      Против статистики глупо возражать. Цифры они хоть и сухие, но достаточно точно показали: кто куда хочет попасть и кто хочет заработать денег. Именно заработать, а не просто получить. Ростов - молодцы! А Спартак? Ну не хотят футболисты играть два раза в неделю, не хотят. Может быть их заставить? "Подарить" первое место, и тогда - никуда не денутся, придётся работать в поте лица и приносить очки в копилку Российского футбола.

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      Рейтинг: +176

      gencha19 > мы_не_рабы 17 марта 2017, 19:41

      Заставить их может только КББ или товарищ Сталин.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > gencha19 17 марта 2017, 20:04

      И не только это. Слышал байку про один хоккейный клуб, который сливал игру . В перерыве руководители вежливо попросили играть, а не просто кататься. Ноль эмоций. Во втором перерыве в раздевалку зашла группа товарищей с битами и популярно объяснила тоже самое, поддержав свои слова некими действиями. Матч был выигран в третьем периоде. Может и в футболе так пора делать?

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > мы_не_рабы 18 марта 2017, 01:51

      Условное первое место. Без права участия в ЛЧ и ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 17 марта 2017, 19:08

      Хороший результат для Ростова, молодцы.
      Для Спартака - отличный!

      4
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      Рейтинг: +176

      gencha19 17 марта 2017, 18:30

      Надо смотреть правде в глаза.Ростов-лучший и поэтому только он достоин стать чемпионом.Я вспоминаю игры с Зенитом со Спартаком где судьи были неадекватны.Надо принать МУДКО мудаком и отдать кубок РОСТОВУ.

      6
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > gencha19 17 марта 2017, 19:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он лучше благодаря своей автобусной тактике. Это антифутбол. Гораздо проще ловить на контратаках, и дома и на выезде, чем постоянно играть первым номером. Да эта блевота приносит результат, но смотреть на это неинтересно. Где соревновательный дух, где тяга к победе. Стоят на своей половине, и ждут чужой ошибки. Героическая тактика. Спартак и Зенит стараются давить весь матч, не всегда получается конечно, но это уже другой вопрос.

      -5
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      Рейтинг: +176

      gencha19 > Nevsky_RU 17 марта 2017, 19:26

      да я видел как Спартак придавил АЕК

      6
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > gencha19 17 марта 2017, 23:45

      я про РФПЛ))

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > max74 17 марта 2017, 23:50

      бро мне вообще пох на Спартак, я так то за Зенит болею. Пока еще. С их трансферной политикой, и отсутствием питерских ребят в составе, симпатии всё меньше. Мне больше нравился Зенит Морозова и Петержелы, чем то что началось с приходом Адвоката и в принципе продолжается. Тогда был задор, кураж, бей-беги, и это подкупало, хоть результаты и хромали.

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > ROSTOV SUPER 17 марта 2017, 23:52

      Я бы не сказал что Зенит в Европе последние года позорится. Играет средне, ниже своего потенциала, но не провально. Мне последние несколько лет ни один клуб в РФПЛ по игре не нравится, наш чемпион это лучший среди худших.

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      Рейтинг: +382

      лёха72 17 марта 2017, 18:09

      спартак наверстает в 17-18 году и положит нормальные очки

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