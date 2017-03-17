«Ростов» принес России 15 очков в нынешнем сезоне еврокубков, «Спартак» – 0,5 балла

Российские клубы завершили выступления в нынешнем сезоне еврокубков.

Пять российских команд суммарно набрали 46 очков, что позволило России закрепиться на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут представлены по три клуба из РФПЛ.

Стоит отметить, что больше всех очков набрал «Ростов» – 15, что на три балла больше, чем у «Зенита». «Краснодар» набрал 11,5 очка, а ЦСКА – 7. «Спартак», вылетевший в квалификации Лиги Европы, принес России 0,5 балла.