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  • «Ростов» принес России 15 очков в нынешнем сезоне еврокубков, «Спартак» – 0,5 балла

«Ростов» принес России 15 очков в нынешнем сезоне еврокубков, «Спартак» – 0,5 балла

17 марта 2017, 13:24
39

Российские клубы завершили выступления в нынешнем сезоне еврокубков.

Пять российских команд суммарно набрали 46 очков, что позволило России закрепиться на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут представлены по три клуба из РФПЛ.

Стоит отметить, что больше всех очков набрал «Ростов» – 15, что на три балла больше, чем у «Зенита». «Краснодар» набрал 11,5 очка, а ЦСКА – 7. «Спартак», вылетевший в квалификации Лиги Европы, принес России 0,5 балла.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Ростов Спартак ЦСКА Зенит Краснодар
Комментарии (39)
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AZ
1489746812
а тянуть в РФПЛ по прежнему будут московские команды и питерскую... Ростову - браво! Прекрасный евро-сезон!
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sochi-2013
1489747508
Или я пропустил, или ни о одной нашей команде, зарубежные соперники и тренеры, не отзывались так уважительно как о Ростове. Не считая дежурных фраз. Еще раз привет Рейнгольду
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alex1951
1489749600
Ростов - это россиская футбольная валюта.... В чемпе бы ему подтянуться,хотя бы до УЕФА, как же без него то?
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marslond
1489750752
Ростов молодцы! Доказали, в очередной раз, что футбол - командная игра, а очки в копилку тому лишнее подтверждение
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Андрей Ермошин
1489750936
Как не парадоксально, РОСТОВ в еврокубках оказался "футбольной золушкой". На фоне иных российских команд, именно РОСТОВ приподнял престиж российского футбола в Европе, именно о РОСТОВЕ тренер МЮ выразился как самом неудобном сопернике. Да, фортуна в последнем матче от них отвернулась, тем не менее огромный респект за их игру.
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порт
1489758438
В этом сезоне спартак принёс 0,5 баллов, в следующем не больше чекушки.
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Serjoga
1489759217
Молодцы, ростовчане! Итак выше "потолка" прыгнули! Дошли до 1/8 вопреки всем предсказаниям недоэкспертов!
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gencha19
1489764656
Надо смотреть правде в глаза.Ростов-лучший и поэтому только он достоин стать чемпионом.Я вспоминаю игры с Зенитом со Спартаком где судьи были неадекватны.Надо принать МУДКО мудаком и отдать кубок РОСТОВУ.
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Nevsky_RU
1489766892
Хороший результат для Ростова, молодцы. Для Спартака - отличный!
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Dominator777
1489784737
Неплохо сыграли на международной арене, удачи Ростову в чемпионате России.
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