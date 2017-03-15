Болельщики «Наполи» начали сбор средств на статую Марадоне

Известному футболисту Диего Марадоне планируют поставить статую в Неаполе. Фанаты «Наполи», за который выступал аргентинец с 1984 по 1991 год, начали сбор средств на монумент.

Банк Неаполя совместно футбольной школой Arci Scampia намерен собрать 30 тысяч евро на возведения статуи. Постройка будет приурочена к 30-летию победы «Наполи» в чемпионате Италии.

В рамках празднования юбилея «Наполи» в июне планирует провести специальный матч, а Марадона при этом получит звание почетного гражданина Неаполя.