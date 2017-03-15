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    Болельщики «Наполи» начали сбор средств на статую Марадоне

    Известному футболисту Диего Марадоне планируют поставить статую в Неаполе. Фанаты «Наполи», за который выступал аргентинец с 1984 по 1991 год, начали сбор средств на монумент.

    Банк Неаполя совместно футбольной школой Arci Scampia намерен собрать 30 тысяч евро на возведения статуи. Постройка будет приурочена к 30-летию победы «Наполи» в чемпионате Италии.

    В рамках празднования юбилея «Наполи» в июне планирует провести специальный матч, а Марадона при этом получит звание почетного гражданина Неаполя.

    Источник: Football Italia

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    15.03.2017 23:45
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