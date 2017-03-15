«Монако» попытается отыграть отставание в два мяча у «Манчестер Сити»

В среду, 15 марта, состоятся очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них «Монако» будет принимать на своем поле «Манчестер Сити». Интерес к этому поединку подогревает счет, зафиксированный в первой игре – 3:5. «Монако» нужно будет атаковать и забивать.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Монако» – «Манчестер Сити». Начало в 22:45, не пропустите!

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