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    «Монако» попытается отыграть отставание в два мяча у «Манчестер Сити»

    В среду, 15 марта, состоятся очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них «Монако» будет принимать на своем поле «Манчестер Сити». Интерес к этому поединку подогревает счет, зафиксированный в первой игре – 3:5. «Монако» нужно будет атаковать и забивать.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Монако» – «Манчестер Сити». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5113

      hunta 15 марта 2017, 22:26

      Рота ангажированных судей выдвинулась на матч..., но , ЧЁРТ, за кого они ангажированы...????? Печаль....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 15 марта 2017, 13:32

      Монако победит. За красивый футбол!

      -1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 15 марта 2017, 11:21

      Монако и 3 забьет а вот сколько пропустит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 15 марта 2017, 09:45

      Cложная задача !

      1
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      Рейтинг: +11

      Djem7 15 марта 2017, 09:12

      Два то могут спокойно забить,вот сколько пропустят вопрос

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      Рейтинг: +722

      Urry 15 марта 2017, 08:55

      Может и получится

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 15 марта 2017, 08:21

      Монако и так выше головы прыгнул, не верится в крупную победу

      -1
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