В полуфиналах Кубка Англии «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити», «Челси» поборется с «Тоттенхэмом»

Судьба благосклонна к Арсеналу, ну во первых играют дома ибо дает шанс Венгеру, и во вторых куда обиднее проиграть с разгромном счетом Тоттенхему (Северо-Лондонское дерби) нежели МанСити! )) Финал: Челси - МанСити! Челси возьмет Кубок Англии, походу у Челси будет дубль!
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Англии. «Челси», победивший «Манчестер Юнайтед», получил в соперники «Тоттенхэм». «Арсеналу» достался «Манчестер Сити».
Игры состоятся 22 и 23 апреля на стадионе «Уэмбли».
Арсенал – Манчестер Сити
Челси – Тоттенхэм