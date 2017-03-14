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    В полуфиналах Кубка Англии «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити», «Челси» поборется с «Тоттенхэмом»

    Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Англии. «Челси», победивший «Манчестер Юнайтед», получил в соперники «Тоттенхэм». «Арсеналу» достался «Манчестер Сити».

    Игры состоятся 22 и 23 апреля на стадионе «Уэмбли».

    Арсенал – Манчестер Сити

    Челси – Тоттенхэм

    Источник: BBC

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    14.03.2017 01:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 марта 2017, 07:25

      Судьба благосклонна к Арсеналу, ну во первых играют дома ибо дает шанс Венгеру, и во вторых куда обиднее проиграть с разгромном счетом Тоттенхему (Северо-Лондонское дерби) нежели МанСити! )) Финал: Челси - МанСити! Челси возьмет Кубок Англии, походу у Челси будет дубль!

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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 14 марта 2017, 06:05

      Интересные пары !

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 марта 2017, 05:06

      Ни одной случайной команды в полуфинале.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 марта 2017, 03:26

      ооо, мы снова играем дома, ура!

      0
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      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR > Аристократ Олжик 14 марта 2017, 06:24

      Полуфиналы на Уембли

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > WildSvenBLR 14 марта 2017, 16:47

      Тоже не кисло, учитывая, что Тоттенхэму на Уэмбли не очень везет . . .

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      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR > Аристократ Олжик 15 марта 2017, 15:33

      Темболее без Кейна уже)

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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 14 марта 2017, 01:22

      Венгер!!! Все ждут кубка)))

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