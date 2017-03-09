Моуринью: «Невозможно сыграть на таком поле лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1). Специалист отметил, что его подопечные действовали на максимуме своих возможностей на ростовском поле.

«Судя по тем условиям, которые были, мы провели очень хороший матч. Невозможно сыграть на таком поле лучше, сложно действовать комбинационно. Поэтому играли так, как этого требовала игра. Совершили одну ошибку в обороне. Теперь у нас есть небольшое преимущество в счете в ответной встрече благодаря голу на чужом поле. Травм сегодня никто не получил», – сказал португалец.

Ответная игра состоится 16 марта в Англии.