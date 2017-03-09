Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Невозможно сыграть на таком поле лучше»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1). Специалист отметил, что его подопечные действовали на максимуме своих возможностей на ростовском поле.

    «Судя по тем условиям, которые были, мы провели очень хороший матч. Невозможно сыграть на таком поле лучше, сложно действовать комбинационно. Поэтому играли так, как этого требовала игра. Совершили одну ошибку в обороне. Теперь у нас есть небольшое преимущество в счете в ответной встрече благодаря голу на чужом поле. Травм сегодня никто не получил», – сказал португалец.

    Ответная игра состоится 16 марта в Англии.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 23:44
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      Сергей1234 10 марта 2017, 11:17

      Так не играй ,откажись в пользу 0-3.
      УЕФА признало поле пригодным для игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Сергей1234 10 марта 2017, 11:07

      Заметь, не только Манчестеру.
      Все расплакались из-за них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 марта 2017, 08:58

      Надо как-то оправдаться! Да будь у Ростова такие же игроки атаки,вообще этот МЮ могли раскатать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 10 марта 2017, 04:14

      Это Россия)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 марта 2017, 03:03

      нормально прокоментировал Маур! что он тут плохого сказал. адекватный комент

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 10 марта 2017, 01:10

      Неплохо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Rizvan_05 10 марта 2017, 00:38

      А Бубнов-то прав оказался))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 марта 2017, 00:36

      ОТМАЗАЛСЯ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 10 марта 2017, 00:14

      Радуйся, что не в Томске играл. Маур как крыса себя повел в эпизоде с Калачевым. Полное неуважение к этому тренеришке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > KROFF 10 марта 2017, 07:02

      Нашел чем хвастаться, тем, что поля отвратительные. Этого стыдится надо, футбольная держава, как ни как.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 марта 2017, 00:03

      Да терпимый был газон,че плакать то?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11