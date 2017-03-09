Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яновский: «Эмери – тренеришка? Нет-нет, о чем вы?»

    Бывший футболист ЦСКА Игорь Яновский поделился мнением о матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Напомним, каталонцы одержали победу со счетом 6:1, уступив в первом матче 0:4.

    – Что испытали сразу после финального свистка?

    – Шок, удивление. «Барселона», в принципе, ничем не удивила, ничего сверхъестественного не показала.

    – Ничего себе.

    – Да. Просто «ПСЖ» оказался не готов к матчу. Прежде всего психологически. Здесь стоит говорить о вине тренера. Эмери не смог правильно настроить подопечных. Конечно, интересно было посмотреть за радостью каталонцев после финального свистка.

    – Эмери выбрал слишком трусливую тактику на эту встречу?

    – Да я вообще не понял тактики гостей. В первом матче «ПСЖ», по сути, уничтожил «Барсу», прессинговал, ничего не позволил сделать Месси. А здесь мы увидели какую-то беспомощную команду. Ни комбинаций, ничего. С первых минут все 11 человек отошли к своим воротам... Играть в такой футбол с каталонцами – очень рискованно. То есть возникают вопросы к тренеру.

    – Но вы же не назовете его тренеришкой?

    – Нет-нет, о чем вы? Я такие термины вообще не употребляю. С друзьями мы как-то шутили над этим прозвищем. Но ведь не просто так Эмери выигрывал с «Севильей» Лигу Европы, а сейчас работает в «ПСЖ».

    – Да и у «Барсы» не каждый может выиграть 4:0.

    – Это точно. Хотя из разговоров с французами я понял, что Эмери доработает этот сезон и уйдет из «ПСЖ».

    – Почему?

    – Думаю, после такого шока руководство клуба и сам специалист сделают определенные выводы. Команда обыграла «Барсу» – 4:0, а потом все эти усилия оказались пшиком.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 10 марта 2017, 11:28

      Эмери конечно ошибся, но "вклад" судьи в результат еще больше. Пять мячей на этом уровне по-чесноку не отыграть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 12 марта 2017, 23:35

      нельзя все матчи отыграть одинаково,ибо на поле бегают люди,а не роботы!!!а ты видимо долбаеб раз этого понять не можешь!этот сезон барса проводит отвратительно,вот и вытянули их снова за уши в следующую стадию,на этот раз судьи помогли очень своими односторонними ошибками!)то повторюсь...тебе ослине не дано понять,ибо ты конченный человек!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 9 марта 2017, 21:29

      потренировал игрочишко - стал тренеришко.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11