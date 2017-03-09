Яновский: «Эмери – тренеришка? Нет-нет, о чем вы?»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Яновский поделился мнением о матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Напомним, каталонцы одержали победу со счетом 6:1, уступив в первом матче 0:4.

– Что испытали сразу после финального свистка?

– Шок, удивление. «Барселона», в принципе, ничем не удивила, ничего сверхъестественного не показала.

– Ничего себе.

– Да. Просто «ПСЖ» оказался не готов к матчу. Прежде всего психологически. Здесь стоит говорить о вине тренера. Эмери не смог правильно настроить подопечных. Конечно, интересно было посмотреть за радостью каталонцев после финального свистка.

– Эмери выбрал слишком трусливую тактику на эту встречу?

– Да я вообще не понял тактики гостей. В первом матче «ПСЖ», по сути, уничтожил «Барсу», прессинговал, ничего не позволил сделать Месси. А здесь мы увидели какую-то беспомощную команду. Ни комбинаций, ничего. С первых минут все 11 человек отошли к своим воротам... Играть в такой футбол с каталонцами – очень рискованно. То есть возникают вопросы к тренеру.

– Но вы же не назовете его тренеришкой?

– Нет-нет, о чем вы? Я такие термины вообще не употребляю. С друзьями мы как-то шутили над этим прозвищем. Но ведь не просто так Эмери выигрывал с «Севильей» Лигу Европы, а сейчас работает в «ПСЖ».

– Да и у «Барсы» не каждый может выиграть 4:0.

– Это точно. Хотя из разговоров с французами я понял, что Эмери доработает этот сезон и уйдет из «ПСЖ».

– Почему?

– Думаю, после такого шока руководство клуба и сам специалист сделают определенные выводы. Команда обыграла «Барсу» – 4:0, а потом все эти усилия оказались пшиком.