Гамула: «Такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», должны играть даже на асфальте»

Тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула высказал мнение о недовольстве наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью состоянием газона на стадионе «Олимп-2». По мнению Гамулы, поле не даст преимущества российской команде перед манкунианцами.

«Поле на этом стадионе и в самом деле не очень хорошего качества, но вполне приемлемое. Конечно, для таких команд, как «Манчестер», подобные условия непривычные, но как получилось, так получилось. Но такие клубы, имеющие в составе больших мастеров, должны играть даже на асфальте.

Понятно, что команды вряд ли смогут на таком газоне показать хороший, комбинационный футбол, именно на это и сетует наставник гостей. Но ничего страшного. Завтра поле польют, и оно будет быстрое. Думаю, на таком газоне у нашего клуба не будет преимущества перед соперником, потому что «Ростов» тоже играет через передачи, через фланги. И условия будут одинаковые для всех», – сказал Гамула.

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.