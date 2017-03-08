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    Гамула: «Такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», должны играть даже на асфальте»

    Тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула высказал мнение о недовольстве наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью состоянием газона на стадионе «Олимп-2». По мнению Гамулы, поле не даст преимущества российской команде перед манкунианцами.

    «Поле на этом стадионе и в самом деле не очень хорошего качества, но вполне приемлемое. Конечно, для таких команд, как «Манчестер», подобные условия непривычные, но как получилось, так получилось. Но такие клубы, имеющие в составе больших мастеров, должны играть даже на асфальте.

    Понятно, что команды вряд ли смогут на таком газоне показать хороший, комбинационный футбол, именно на это и сетует наставник гостей. Но ничего страшного. Завтра поле польют, и оно будет быстрое. Думаю, на таком газоне у нашего клуба не будет преимущества перед соперником, потому что «Ростов» тоже играет через передачи, через фланги. И условия будут одинаковые для всех», – сказал Гамула.

    Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2017 16:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:46

      Нужно Гамулу поставить главным тренером МЮ и тогда у них проблем не будет.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:44

      Поле хорошее, не нужно, что-то придумывать, в Манчестере конечно получше.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 9 марта 2017, 10:37

      Маур соломку стелет, что непонятного.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 марта 2017, 03:37

      О ооочень хорошо сказал, аплодирую...

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 8 марта 2017, 22:08

      как вообще такое можно сказать!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 8 марта 2017, 18:47

      Я где-то это слышал,ни в Одессе ли в прошлом году?Там им тоже поле нравилось,но выиграли в итоге.Тут два варианта-либо пузыри пускают,либо заранее отмазываются если не победят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 марта 2017, 17:42

      Когда в России типа уже весна
      И не иметь приличного газона в Ростове,
      Это такая полная х фигня...
      Нет-нет, вы неправы, мы готовы-готовы...
      А Ростову удачи,
      Пущай они (гличане) взаправду поплачут.

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > subbotaspartak 8 марта 2017, 17:52

      у нас морозы прошли буквально неделю назад. + 2 игры прошло на поле. Для новой травы это очень серьезное испытание

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 8 марта 2017, 16:49

      Манчи-люди ни фига не бедные.Не нравится газон-пускай свой везут,сыграем на нём-нибэ.

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 16:45

      Началось ))уже плачут )))

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      Рейтинг: +35

      Симбир 8 марта 2017, 16:35

      Весёлый парень Гамула! За словом в карман не полезет...

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