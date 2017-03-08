Конте подпишет с «Челси» новый контракт

Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с клубом.

По информации источника, новое соглашение итальянского специалиста с синими будет подписано до матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 марта.

Нынешний трудовой договор Конте с лондонской командой рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в услугах тренера заинтересован «Интер».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков.