Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте подпишет с «Челси» новый контракт

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с клубом.

    По информации источника, новое соглашение итальянского специалиста с синими будет подписано до матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 марта.

    Нынешний трудовой договор Конте с лондонской командой рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в услугах тренера заинтересован «Интер».

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2017 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 10 марта 2017, 19:09

      добро,за год всех положил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 16:49

      ну а что прыгать с места на место )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 8 марта 2017, 16:47

      Молодес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 8 марта 2017, 15:38

      Продлевают чисто чтоб з/п поднять. А так не уйдет в Интер.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11