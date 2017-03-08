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    «Барселона» попытается реабилитироваться в матче с «ПСЖ»

    В среду состоится весьма интересный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» постарается реабилитироваться за поражение в первом матче с «ПСЖ» (0:4).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «ПСЖ». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 21:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 8 марта 2017, 22:59

      Весело получается)) ПСЖ можно было не выходить на матч или их болельщикам устроить кипишь на трибунах - итог такой, что техническое поражение 0:3 устроит французов)) ну это в теории

      0
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      Рейтинг: -13

      kienia 8 марта 2017, 22:52

      Вчера Арсенал уже "реабилитировался".)))

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 22:45

      интерестная игра будет 100%

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 8 марта 2017, 22:42

      Шансов у Барсы мало. Зато думаю будет зрелищный матч, с большим количеством голов.

      1
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      Рейтинг: +11

      Дэс 8 марта 2017, 21:54

      Многие не верят заведомо в победу Барселоны... . Но... ! Всё может быть! Никто же не думал, что ПСЖ забьёт 4 гола. Посмотрим в общем. Я сейчас ни чему не удивляюсь и вам не советую... Жизнь она прекрасна всем ))))

      2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > ZenitGunner 9 марта 2017, 01:30

      Сыграло 1:100...))

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 8 марта 2017, 21:44

      С удовольствием посмотрю ответку,тк первая игра просто с ума свела!
      Задачи ясны,особенно для Барсы : либо 5-0,либо 6-1....
      Отыграть такую разницу,означает,что Месси и его ,,малина,,
      должны взяться за дело сразу после свистка.
      Ежель пройдут - назовем чудом! Но мочалово гарантировано,всем приятного просмотра!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 марта 2017, 19:20

      Все мы верим в чудеса! Жаль мечты почти никогда не сбываются,пусть это будет такой день!

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 8 марта 2017, 16:12

      Думаю барса выиграет но все равно вылетит!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 13:46

      одно дело выграть другое дело пройти в следующий раунд - это не реально

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      Рейтинг: +23

      РомаКраснодар 8 марта 2017, 10:55

      Ну всё же пройти будет очень сложно! Это будет огромнейшее чудо в истории ЛЧ, если это произойдёт!

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > РомаКраснодар 8 марта 2017, 11:01

      ПСЖ не Сельта и не Хихон, что б по 5.6 закладывать....)))

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