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«Барселона» попытается реабилитироваться в матче с «ПСЖ»

8 марта 2017, 21:30
15

В среду состоится весьма интересный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» постарается реабилитироваться за поражение в первом матче с «ПСЖ» (0:4).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «ПСЖ». Начало в 22:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона ПСЖ
Комментарии (15)
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РомаКраснодар
1488959755
Ну всё же пройти будет очень сложно! Это будет огромнейшее чудо в истории ЛЧ, если это произойдёт!
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ijgjr
1488970001
одно дело выграть другое дело пройти в следующий раунд - это не реально
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Hangeldi
1488978736
Думаю барса выиграет но все равно вылетит!
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Gullit 76
1488990043
Все мы верим в чудеса! Жаль мечты почти никогда не сбываются,пусть это будет такой день!
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alex1951
1488998685
С удовольствием посмотрю ответку,тк первая игра просто с ума свела! Задачи ясны,особенно для Барсы : либо 5-0,либо 6-1.... Отыграть такую разницу,означает,что Месси и его ,,малина,, должны взяться за дело сразу после свистка. Ежель пройдут - назовем чудом! Но мочалово гарантировано,всем приятного просмотра!
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Дэс
1488999264
Многие не верят заведомо в победу Барселоны... . Но... ! Всё может быть! Никто же не думал, что ПСЖ забьёт 4 гола. Посмотрим в общем. Я сейчас ни чему не удивляюсь и вам не советую... Жизнь она прекрасна всем ))))
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spaike
1489002175
Шансов у Барсы мало. Зато думаю будет зрелищный матч, с большим количеством голов.
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maksspartak
1489002325
интерестная игра будет 100%
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kienia
1489002731
Вчера Арсенал уже "реабилитировался".)))
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ssspartak
1489003143
Весело получается)) ПСЖ можно было не выходить на матч или их болельщикам устроить кипишь на трибунах - итог такой, что техническое поражение 0:3 устроит французов)) ну это в теории
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