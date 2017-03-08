«Барселона» попытается реабилитироваться в матче с «ПСЖ»

В среду состоится весьма интересный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» постарается реабилитироваться за поражение в первом матче с «ПСЖ» (0:4).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «ПСЖ». Начало в 22:45, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы