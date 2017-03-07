Пресс-атташе «Луча-Энергии»: «Бойкот игроков? Сомневаюсь, что они передумали»

Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал о финансовой ситуации в клубе. Напомним, ранее стало известно, что игроки команды из Владивостока отказались тренироваться из-за долгов по зарплате и могут бойкотировать матч 25-го тура ФНЛ с «Енисеем».

«Никаких изменений не произошло. Зарплата все еще не пришла. Остатки денег пришли за октябрь неделю назад, и с того времени ничего. Кто-то из администрации края выступал, что игра с «Енисеем» все-таки состоится. Видимо, считают, что сегодня деньги найдут и заплатят. Если этого не произойдет, футболистов вряд ли это устроит. Думаю, администрация Приморского края сделает все, чтобы деньги пришли сегодня.

Для того чтобы ребята успели добраться до Красноярска, нужно, чтобы деньги пришли сегодня до часов шести-семи вечера. Бойкот? За ребят сказать ничего не могу, может быть, они передумали, хотя я сомневаюсь», — сказал Вялков.

Матч «Енисей» — «Луч-Энергия» должен пройти в Красноярске 8 марта.