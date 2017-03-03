Колобков уверен, что чемпионат мира у России не отберут

Министр спорта России Павел Колобков уверен, что ничего не помешает проведению чемпионата мира-2018.

«Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут. Мы не просто чемпионат мира проводим, у нас уже Кубок конфедераций в июне стартует. Болельщики уже регистрируются на сайте. Сомнений в том, что чемпионат мира и Кубок конфедераций пройдут в РФ, у меня как у министра нет. Подготовка идет в соответствии с планом. Последние дни у нас работает комиссия ФИФА, идет рабочий процесс.

Когда реализуются масштабные проекты, всегда есть неуверенность, возникает множество вопросов. Проведение чемпионата мира – это гораздо более серьезный проект, чем Олимпийские игры в Сочи. Это 11 городов, стадионы, гостиницы... Тот план, что несколько лет назад был утвержден правительством РФ, те гарантии, что были даны ФИФА, будут выполнены в полном объеме. Есть сложности, но нет непреодолимых сложностей. Все четыре стадиона Кубка конфедераций сданы или введены в эксплуатацию.

Я гарантирую – матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах. Такие переговоры ведутся практически по всем соревнованиям. Такие же были во время чемпионатов мира по легкой атлетике, плаванию. Это всегда вопрос переговоров, решения различных нюансов», – сказал Колобков.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.