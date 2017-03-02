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    Кейн больше всего боится не выиграть за карьеру ни одного трофея

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что больше всего боится не выиграть за карьеру ни одного трофея. Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    «Мой самый большой страх – не достичь того, чего я хочу в карьере, то есть трофеев. Мне хочется выиграть их как можно больше, чтобы в конце пути я мог оглянуться и быть счастливым от успехов», – сказал Кейн.

    Отметим, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», за первую команду нападающий выступает с 2010 года. В нынешнем сезоне форвард провел за «шпор» в АПЛ 21 матч, в которых забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: FourFourTwo

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    02.03.2017 23:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 3 марта 2017, 06:46

      С петухами трофеи ему не светят)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 3 марта 2017, 00:02

      А он очень прав!!!

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