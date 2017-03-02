Кубок Франции. «Монако» обыграл «Марсель» в результативном матче

В поединке 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» дома уступил «Монако». Основное время встречи, проходившей сегодня на стадионе «Велодром», завершилось вничью – 2:2. В дополнительное время к матчу гости взяли верх над хозяевами, забив по голу в каждом из таймов.

Таким образом, монегаски одержали победу со счетом 4:3 и вышли в четвертьфинал турнира. Соперник команды Леонарду Жардима определится после жеребьевки.

Франция. Кубок. 1/8 финала

Марсель – Монако – 3:4 (1:1, 1:1, 0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – Пеле, 19 (в свои ворота); 1:1 – Пайет, 43; 1:2 – Мбаппе, 66; 2:2 – Кабелья, 84; 2:3 – Менди, 104; 3:3 – Кабелья, 111; 3:4 – Лема, 113.

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