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  • Кубок Франции. «Монако» обыграл «Марсель» в результативном матче

Кубок Франции. «Монако» обыграл «Марсель» в результативном матче

2 марта 2017, 01:37
10

В поединке 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» дома уступил «Монако». Основное время встречи, проходившей сегодня на стадионе «Велодром», завершилось вничью – 2:2. В дополнительное время к матчу гости взяли верх над хозяевами, забив по голу в каждом из таймов.

Таким образом, монегаски одержали победу со счетом 4:3 и вышли в четвертьфинал турнира. Соперник команды Леонарду Жардима определится после жеребьевки.

Франция. Кубок. 1/8 финала

Марсель – Монако – 3:4 (1:1, 1:1, 0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – Пеле, 19 (в свои ворота); 1:1 – Пайет, 43; 1:2 – Мбаппе, 66; 2:2 – Кабелья, 84; 2:3 – Менди, 104; 3:3 – Кабелья, 111; 3:4 – Лема, 113.

Календарь Кубка Франции

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок Марсель Монако
Комментарии (10)
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zico2205
1488408345
Суперматч.......
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lihindic
1488408981
ага
Ответить
Аристократ Олжик
1488416996
даже приход Пайета, не дает Марселю возможности стабилизироваться . . .
Ответить
artem 81
1488420805
супер игра
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Hangeldi
1488425618
Классная игра!
Ответить
Lexa_Lexa
1488433931
Хотел ставить на ничейку, да рассчитали позно
Ответить
Lev Aleks
1488433964
Интересный был матч!
Ответить
яйва-яйва
1488435944
Отличный футбол!
Ответить
diktatop
1488437306
красавцы, Монако вперед)))
Ответить
Пабло6
1488438491
бред
Ответить
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