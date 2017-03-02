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    Кубок Франции. «Монако» обыграл «Марсель» в результативном матче

    В поединке 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» дома уступил «Монако». Основное время встречи, проходившей сегодня на стадионе «Велодром», завершилось вничью – 2:2. В дополнительное время к матчу гости взяли верх над хозяевами, забив по голу в каждом из таймов.

    Таким образом, монегаски одержали победу со счетом 4:3 и вышли в четвертьфинал турнира. Соперник команды Леонарду Жардима определится после жеребьевки.

    Франция. Кубок. 1/8 финала

    Марсель – Монако – 3:4 (1:1, 1:1, 0:1, 1:1)

    Голы: 0:1 – Пеле, 19 (в свои ворота); 1:1 – Пайет, 43; 1:2 – Мбаппе, 66; 2:2 – Кабелья, 84; 2:3 – Менди, 104; 3:3 – Кабелья, 111; 3:4 – Лема, 113.

    Календарь Кубка Франции

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2017 01:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 2 марта 2017, 10:08

      бред

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 2 марта 2017, 09:48

      красавцы, Монако вперед)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 марта 2017, 09:25

      Отличный футбол!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 марта 2017, 08:52

      Интересный был матч!

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 2 марта 2017, 08:52

      Хотел ставить на ничейку, да рассчитали позно

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 2 марта 2017, 06:33

      Классная игра!

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 2 марта 2017, 05:13

      супер игра

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 марта 2017, 04:09

      даже приход Пайета, не дает Марселю возможности стабилизироваться . . .

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      Рейтинг: -3

      lihindic 2 марта 2017, 01:56

      ага

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 марта 2017, 01:45

      Суперматч.......

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