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    В ФНЛ опасаются, что «Луч-Энергия» не сыграет с «Енисеем»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что матч 25-го тура ФНЛ между «Лучом-Энергии» и «Енисеем» может не состояться. Напомним, что футболисты команды из Владивостока бойкотируют тренировки из-за финансовых проблем в клубе.

    – До возобновления сезона осталась неделя. Есть опасения, что «Луч» не сыграет с «Енисеем»?

    – Опасения такие есть, но я делаю все от себя зависящее, чтобы этого не произошло. Ситуация находится сейчас в руках руководства края.

    Напомним, что встреча «Луч-Энергия» – «Енисей» должна пройти 8 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2017 15:52
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