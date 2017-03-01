В ФНЛ опасаются, что «Луч-Энергия» не сыграет с «Енисеем»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что матч 25-го тура ФНЛ между «Лучом-Энергии» и «Енисеем» может не состояться. Напомним, что футболисты команды из Владивостока бойкотируют тренировки из-за финансовых проблем в клубе.

– До возобновления сезона осталась неделя. Есть опасения, что «Луч» не сыграет с «Енисеем»?

– Опасения такие есть, но я делаю все от себя зависящее, чтобы этого не произошло. Ситуация находится сейчас в руках руководства края.

Напомним, что встреча «Луч-Энергия» – «Енисей» должна пройти 8 марта.