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    Игуаин: «Мы проявили главную силу «Ювентуса» – терпение»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин после первого полуфинального матча Кубка Италии с «Наполи» признался, что его команда добилась победы за счет своего главного качества – терпения.

    «Это был сложный матч против сильного соперника. Первый тайм нам дался очень тяжело, мы с трудом владели мячом. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения, потому что мы все можем перевернуть. Это и произошло в итоге.

    Мы проявили главную силу «Ювентуса» – терпение. Это очень важная победа для нас. Теперь мы можем отправиться в Неаполь с хорошим запасом. Впереди нас ждет длинный путь, несколько следующих месяцев будут жесткими.

    Мое отношение к «Наполи»? Я по-прежнему уважаю этот клуб. Но в «Ювентусе» я очень счастлив», – сказал Игуаин.

    Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Наполи» закончился со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 5 апреля в Неаполе.

    Источник: Football Italia

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    01.03.2017 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 мая 2017, 00:11

      Ювентус!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 1 марта 2017, 10:25

      Молодцы !

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