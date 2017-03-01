Игуаин: «Мы проявили главную силу «Ювентуса» – терпение»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин после первого полуфинального матча Кубка Италии с «Наполи» признался, что его команда добилась победы за счет своего главного качества – терпения.

«Это был сложный матч против сильного соперника. Первый тайм нам дался очень тяжело, мы с трудом владели мячом. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения, потому что мы все можем перевернуть. Это и произошло в итоге.

Мы проявили главную силу «Ювентуса» – терпение. Это очень важная победа для нас. Теперь мы можем отправиться в Неаполь с хорошим запасом. Впереди нас ждет длинный путь, несколько следующих месяцев будут жесткими.

Мое отношение к «Наполи»? Я по-прежнему уважаю этот клуб. Но в «Ювентусе» я очень счастлив», – сказал Игуаин.

Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Наполи» закончился со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 5 апреля в Неаполе.