Встреча «Локомотив» – «Краснодар» перенесена из-за участия «быков» в Лиге Европы

По словам исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана, причиной переноса на день позже матча 19-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» является участие «быков» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Основание переноса матча – Лига Европы. Это право «Краснодара», это предусмотрено регламентом», – сказал Чебан.

Подопечным Игоря Шалимова 9 марта предстоит встретиться с «Сельтой» в первой игре двухраундовой дуэли. Из-за этого поединок с железнодорожниками был сдвинут с 12 на 13 марта. Ответный матч с командой из Виго состоится 16 марта.