На стадионе к ЧМ-2018 в Калининграде готово основание поля

На арене «Стадион Калининград», которая примет матчи Чемпионата мира-2018, полностью забетонировано основание футбольного поля. Информацию интернет-порталу welcome2018.com подтвердила пресс-служба генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП «Спорт-Ин».

В ближайшее время по полю будут перемещаться тяжелые гусеничные краны, которые были заняты на демонтаже временных поддерживающих конструкций, использовавшихся при установке кровли стадиона. Таким образом, работы по формированию «слоеного пирога» будущего газона начнутся ближе к лету.

Стадион в Калининграде рассчитан на 35 тысяч зрителей, размеры футбольного поля ­– 105х68 м. Здесь пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018, они состоятся 16, 22, 25 и 28 июня. После матчей ЧМ-2018 планируется, что стадион будет трансформирован в многофункциональный культурно-деловой комплекс с ареной на 25 тысяч мест, гостиницами, фитнес– и конференц-залами и офисами.