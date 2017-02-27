Ефремов: «Вице-губернатор заверил, что «Луч-Энергия» получит деньги во вторник»

Глава ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что в администрации Приморского края пообещали перевести деньги «Луч-Энергии» во вторник, 28 февраля. Напомним, долги владивостокского клуба по зарплате и премиальным перед игроками тянутся еще с 2015 года.

«Я сегодня разговаривал с вице-губернатором Павлом Серебряковым. Он меня заверил, что договор о субсидиях уже подписан и завтра в первой половине дня в клуб поступят первые деньги», – сказал Ефремов.

Ранее нападающий «Луч-Энергии» Илья Михалев заявил, что в случае невыплаты задолженности в ближайшие дни футболисты готовы бойкотировать матч 25-го тура с «Енисеем», запланированный на 8 марта.

После 24-х туров дальневосточная команда располагается на девятой строчке место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка.