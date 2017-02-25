Ле Граэ: «Дешам волен вызвать Бензема в сборную Франции в любой момент»

Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ подчеркнул, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам имеет полное право при желании привлечь нападающего «Реала» Карима Бензема к матчам трехцветных.

Напомним, 29-летнего игрока отлучили от сборной Франции по причине соучастия в шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна, из-за чего он был вынужден пропустить домашний чемпионат Европы.

«Его можно вызвать в любой момент, он не отстранен. При желании Дешам может привлечь его в состав сборной, когда пожелает. Тренер имеет полную самостоятельность в данном вопросе.

Мы ни имеем с Бензема никаких проблем. Продолжит он выступать хорошо – однажды вернется в национальную команду. Я очень уважаю его как спортсмена. Он лучший бомбардир среди французов в Европе, постоянно выходит в стартовом составе «Реала», а это очень значимо. Его класс не подвергается сомнению», – сказал Ле Граэ.