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    «Монако» впервые пропустил 5 голов в одном матче Лиги чемпионов

    В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» на выезде потерпел поражение от «Манчестер Сити» со счетом 3:5.

    Сообщается, что монегаски впервые в своей истории пропустили пять мячей в матче самого престижного европейского турнира. Англичане же во второй раз забили пять голов в одной игре. В 2013 году «горожане» со счетом 5:2 обыграли ЦСКА.

    Напомним, ответная встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем».

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    Источник: Opta

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    22.02.2017 01:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      500/\500 22 февраля 2017, 18:46

      почему ФАЛКАО В челси не мог играть так как в МОНАКО

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:36


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