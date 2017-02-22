«Монако» впервые пропустил 5 голов в одном матче Лиги чемпионов

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» на выезде потерпел поражение от «Манчестер Сити» со счетом 3:5.

Сообщается, что монегаски впервые в своей истории пропустили пять мячей в матче самого престижного европейского турнира. Англичане же во второй раз забили пять голов в одной игре. В 2013 году «горожане» со счетом 5:2 обыграли ЦСКА.

Напомним, ответная встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем».

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