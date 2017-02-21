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    Кабальеро, Агуэро и Фалькао выйдут с первых минут в матче между «Манчестер Сити» и «Монако»

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Монако» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунc, Отаменди, Фернандиньо, Стерлинг, Силва, Туре, Де Брюйне, Сане, Агуэро.

    «Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Силва, Фабиньо, Бакайоко, Мбаппе, Лемар, Фалькао.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на «Этихад Стэдиум». Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

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    Источник: УЕФА

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    21.02.2017 21:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 21 февраля 2017, 22:27

      Чё тут обсуждать позиции ?!?
      Желаю чтобы МОНАКО победил этих "англичан" неФтяных

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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 21 февраля 2017, 22:03

      Фернандиньо левый защ. это жесть))) Браво на банке в плей-офф ЛЧ, вот на хрена он Харта выгонял...

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