Кабальеро, Агуэро и Фалькао выйдут с первых минут в матче между «Манчестер Сити» и «Монако»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Монако» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунc, Отаменди, Фернандиньо, Стерлинг, Силва, Туре, Де Брюйне, Сане, Агуэро.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Силва, Фабиньо, Бакайоко, Мбаппе, Лемар, Фалькао.

Напомним, встреча пройдет сегодня на «Этихад Стэдиум». Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

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