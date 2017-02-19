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  • Источник: «Манчестер Сити» предлагает «Барселоне» за Месси 100 миллионов

Источник: «Манчестер Сити» предлагает «Барселоне» за Месси 100 миллионов

19 февраля 2017, 20:22
9

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, руководство «Манчестер Сити» готово заплатить за 29-летнего аргентинца 100 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, с которым форвард работал в каталонском клубе, намерен воспользоваться неопределенностью с будущим бывшего подопечного.

Напомним, Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Контракт аргентинца с испанской командой истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-гранатовых в Примере 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Барселона Манчестер Сити Месси Лионель
Комментарии (9)
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Setkomen
1487525044
Слухи, слухи...
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Павел Буре
1487525497
думаю за 100 его никто не продаст, он все таки раскрученный уже, футболки с его именем будут покупать, 100 мало!!!
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qw3rty33
1487527202
полная хрень! не имеет смысла
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ankavun
1487527716
Ради фана
Ответить
nelez
1487528025
Барса пропадет без месси
Ответить
forward33
1487529087
Оценили дешевле Погба))) Уже давно сказано пересказано, что Лео не уйдёт из Барсы. Сегодня только Пеп говорил, что Месси подписывать не будет.
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Wagarti
1487539943
Да хоть 200!
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Shpion23
1487541608
Это даже не смешно.
Ответить
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