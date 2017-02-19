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    Источник: «Манчестер Сити» предлагает «Барселоне» за Месси 100 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, руководство «Манчестер Сити» готово заплатить за 29-летнего аргентинца 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, с которым форвард работал в каталонском клубе, намерен воспользоваться неопределенностью с будущим бывшего подопечного.

    Напомним, Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Контракт аргентинца с испанской командой истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-гранатовых в Примере 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.02.2017 20:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 20 февраля 2017, 01:00

      Это даже не смешно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 20 февраля 2017, 00:32

      Да хоть 200!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 19 февраля 2017, 21:31

      Оценили дешевле Погба))) Уже давно сказано пересказано, что Лео не уйдёт из Барсы. Сегодня только Пеп говорил, что Месси подписывать не будет.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 февраля 2017, 21:13

      Барса пропадет без месси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      ankavun 19 февраля 2017, 21:08

      Ради фана

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 19 февраля 2017, 21:00

      полная хрень! не имеет смысла

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 февраля 2017, 20:31

      думаю за 100 его никто не продаст, он все таки раскрученный уже, футболки с его именем будут покупать, 100 мало!!!

      1
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      Рейтинг: +12

      Setkomen 19 февраля 2017, 20:24

      Слухи, слухи...

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