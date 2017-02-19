Источник: «Манчестер Сити» предлагает «Барселоне» за Месси 100 миллионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, руководство «Манчестер Сити» готово заплатить за 29-летнего аргентинца 100 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, с которым форвард работал в каталонском клубе, намерен воспользоваться неопределенностью с будущим бывшего подопечного.

Напомним, Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Контракт аргентинца с испанской командой истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-гранатовых в Примере 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал пять результативных передач.