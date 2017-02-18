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    Юран: «Ростов» может побороться за полуфинал Лиги Европы»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о выступлениях российских клубов в плей-офф Лиги Европы. По его словам, «Ростов», который в первом матче 1/16 финала турнира разгромил «Спарту» (4:0), способен добраться до полуфинала.

    – Главное впечатление прошедшей еврокубковой недели – это «Ростов»?

    – Не только. Нужно еще и «Краснодар» отметить. От «Зенита», конечно, ожидал большего. Все-таки «Андерлехт» – середнячок, ровная команда без звезд. Может быть, это связано с тем, что добавились новые футболисты. А «Ростов» и «Краснодар» порадовали тем, как выглядели физически. Мы привыкли говорить в случае неудач в еврокубках, что не хватает игрового ритма, физическое состояние не то. Но и «Ростов» и «Краснодар» выглядели так, будто чемпионат и не заканчивался. Был технический брак, но в остальном, казалось, что обе команды могут еще прибавить.

    – Насколько далеко такой «Ростов» может пройти в Лиги Европы?

    – По тому, что они показали в игре со «Спартой», думаю, могут побороться за полуфинал. Игроки прекрасно готовы.

    Напомним, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы 23 февраля.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.02.2017 20:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 20 февраля 2017, 22:11

      У меня уже билеты были на матч Ростова, но работа - мать ее раком... Надеюсь схожу на полуфинал)

      0
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > max74 23 февраля 2017, 09:58

      Хотелось бы)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 февраля 2017, 21:10

      Рома,Тотнем,Шахтёр,Фиорентина,МЮ - пройти можно всех,но губки всё же рано раскатали.Следующий соперник будет на порядок сильнее.По мне,так лишь бы не на Рому!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 февраля 2017, 20:32

      При удачной жеребьевке может выйти в финал, пока кроме Юнайтед никто не выглядит фаворитом

      -1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 20 февраля 2017, 08:37

      Ростов как всегда порадовал, будет радовать и дальше, надеюсь!

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 19 февраля 2017, 17:36

      Желаем Ростову выиграть Лигу Европы!

      2
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 19 февраля 2017, 07:49

      Ростов заслужил это !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 февраля 2017, 00:10

      Скромно, Серега!!
      И почему только до полуфинала..??))

      5
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 18 февраля 2017, 23:11

      Все будет зависеть от того,какие соперники попадутся и самое главное,насколько сильно будет готова к этим соперникам команда! Но на данный момент получилось просто здорово-так держать!

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 февраля 2017, 21:35

      иди Юран в чулан и не тупи Ростову просто повезло со жребием попадись команда которая играет без перерыва на зиму и неизвестно что бы было Спарта явно не готова в феврале в атаке ничего не показала а защита типа Зенита дыра

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Гореболелам 18 февраля 2017, 22:40

      А причем тут Зенит? речь идет о перспективах Ростова в прохождения до полуфинала и мое мнение оно не распространяется никуда оно мое и я считаю попадись сейчас Ростову более сильная команда и не было бы 4-0 а то что они выиграли это по делу молодцы! и я искренне симпатизирую ростовчанам особенно когда там Бердыев порядок навел и поставил игру Вот тебе и ЗЫ

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng > Garrincha58 19 февраля 2017, 17:07

      Попади тому то, а этому это, да заверни так... сослагательное наклонение в итоге. Есть результат, который показал кто что стоит.

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