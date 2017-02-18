Юран: «Ростов» может побороться за полуфинал Лиги Европы»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о выступлениях российских клубов в плей-офф Лиги Европы. По его словам, «Ростов», который в первом матче 1/16 финала турнира разгромил «Спарту» (4:0), способен добраться до полуфинала.

– Главное впечатление прошедшей еврокубковой недели – это «Ростов»?

– Не только. Нужно еще и «Краснодар» отметить. От «Зенита», конечно, ожидал большего. Все-таки «Андерлехт» – середнячок, ровная команда без звезд. Может быть, это связано с тем, что добавились новые футболисты. А «Ростов» и «Краснодар» порадовали тем, как выглядели физически. Мы привыкли говорить в случае неудач в еврокубках, что не хватает игрового ритма, физическое состояние не то. Но и «Ростов» и «Краснодар» выглядели так, будто чемпионат и не заканчивался. Был технический брак, но в остальном, казалось, что обе команды могут еще прибавить.

– Насколько далеко такой «Ростов» может пройти в Лиги Европы?

– По тому, что они показали в игре со «Спартой», думаю, могут побороться за полуфинал. Игроки прекрасно готовы.

Напомним, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы 23 февраля.