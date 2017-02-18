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Юран: «Ростов» может побороться за полуфинал Лиги Европы»

18 февраля 2017, 20:47
17

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о выступлениях российских клубов в плей-офф Лиги Европы. По его словам, «Ростов», который в первом матче 1/16 финала турнира разгромил «Спарту» (4:0), способен добраться до полуфинала.

– Главное впечатление прошедшей еврокубковой недели – это «Ростов»?

– Не только. Нужно еще и «Краснодар» отметить. От «Зенита», конечно, ожидал большего. Все-таки «Андерлехт» – середнячок, ровная команда без звезд. Может быть, это связано с тем, что добавились новые футболисты. А «Ростов» и «Краснодар» порадовали тем, как выглядели физически. Мы привыкли говорить в случае неудач в еврокубках, что не хватает игрового ритма, физическое состояние не то. Но и «Ростов» и «Краснодар» выглядели так, будто чемпионат и не заканчивался. Был технический брак, но в остальном, казалось, что обе команды могут еще прибавить.

– Насколько далеко такой «Ростов» может пройти в Лиги Европы?

– По тому, что они показали в игре со «Спартой», думаю, могут побороться за полуфинал. Игроки прекрасно готовы.

Напомним, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы 23 февраля.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Ростов Юран Сергей
Комментарии (17)
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Garrincha58
1487442956
иди Юран в чулан и не тупи Ростову просто повезло со жребием попадись команда которая играет без перерыва на зиму и неизвестно что бы было Спарта явно не готова в феврале в атаке ничего не показала а защита типа Зенита дыра
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nemolod
1487448692
Все будет зависеть от того,какие соперники попадутся и самое главное,насколько сильно будет готова к этим соперникам команда! Но на данный момент получилось просто здорово-так держать!
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Таганский
1487452259
Скромно, Серега!! И почему только до полуфинала..??))
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АЛЕКС 58
1487479795
Ростов заслужил это !
Ответить
balaton78
1487514974
Желаем Ростову выиграть Лигу Европы!
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Kurp
1487569026
Ростов как всегда порадовал, будет радовать и дальше, надеюсь!
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forward33
1487611941
При удачной жеребьевке может выйти в финал, пока кроме Юнайтед никто не выглядит фаворитом
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Gullit 76
1487614250
Рома,Тотнем,Шахтёр,Фиорентина,МЮ - пройти можно всех,но губки всё же рано раскатали.Следующий соперник будет на порядок сильнее.По мне,так лишь бы не на Рому!
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Жека 35
1487617902
У меня уже билеты были на матч Ростова, но работа - мать ее раком... Надеюсь схожу на полуфинал)
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