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  • Колосков считает, что «Краснодар» в игре с «Фенербахче» показал футбол очень низкого качества

Колосков считает, что «Краснодар» в игре с «Фенербахче» показал футбол очень низкого качества

17 февраля 2017, 13:50
11

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен игрой «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (1:0). По словам Колоскова, он не увидел в игре «быков» никакой логики.

«Я помимо результата смотрю внимательно за качеством игры. При всем уважении к самоотдаче и запредельным личным качествам футболистов «Краснодара», логики в их игре я не увидел: очень много сумбура, огромное количество неразумных действий, брака и прочего. Подчеркну, что никаких претензий нет ни к технической подготовке игроков, ни к их характеру, но футбол, с моей точки зрения, был очень низкого качества», – сказал Колосков.

Напомним, что ответная встреча «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 23 февраля в Турции.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Краснодар Фенербахче
Комментарии (11)
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kykyi
1487329346
Мне то же показалось, что просто турки были никакие.
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Joko21
1487330184
так первый официальный матч сезона, чего вы еще хотели?
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zico2205
1487332153
Абсолютно точно...Могли бы Колоскова почаще спрашивать...Человек всю жизнь в футболе...А вообще, игра состояла из одних ошибок....Хорошо, что турки ошибались чаще...Очень жалкое зрелище,особенно по сравнению с Ростовской игрой....
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АлёшкА91
1487332460
А где же комментарии экспертов о результатах игры зенита, интервью дзюбы, лодыгина, мнение Орлова.
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yorgenbarenz
1487335325
У быков не поставлена игра.И это у них не при Шалимове произошло.Бегают,стараются,пытаются комбинировать....Иной раз что-то проскакивает.Но это не Ростов,где все знают,что надо делать в той или иной ситуации. К сожалению,К.Б.Бердыев один у нас,больше такого нет во всей Европе.
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ijgiz
1487336832
Какой уровень то и показали выше х....не прыгнешь
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nikita08
1487350421
сыграли норм,симуляции небыло.
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Argon
1487355114
Критиковать легко.
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bolela_16
1487396710
свой уровень, это на что способен Шалимов...
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ijgiz
1487607550
и это хорошо - можно зацепится - для своего уровня весьма приемлимо
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