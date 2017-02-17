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    Колосков считает, что «Краснодар» в игре с «Фенербахче» показал футбол очень низкого качества

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен игрой «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (1:0). По словам Колоскова, он не увидел в игре «быков» никакой логики.

    «Я помимо результата смотрю внимательно за качеством игры. При всем уважении к самоотдаче и запредельным личным качествам футболистов «Краснодара», логики в их игре я не увидел: очень много сумбура, огромное количество неразумных действий, брака и прочего. Подчеркну, что никаких претензий нет ни к технической подготовке игроков, ни к их характеру, но футбол, с моей точки зрения, был очень низкого качества», – сказал Колосков.

    Напомним, что ответная встреча «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 23 февраля в Турции.

    Источник: Р-Спорт

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    17.02.2017 13:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 20 февраля 2017, 19:19

      и это хорошо - можно зацепится - для своего уровня весьма приемлимо

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 февраля 2017, 08:45

      свой уровень, это на что способен Шалимов...

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 17 февраля 2017, 21:11

      Критиковать легко.

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 17 февраля 2017, 19:53

      сыграли норм,симуляции небыло.

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 17 февраля 2017, 16:07

      Какой уровень то и показали выше х....не прыгнешь

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 февраля 2017, 15:42

      У быков не поставлена игра.И это у них не при Шалимове произошло.Бегают,стараются,пытаются комбинировать....Иной раз что-то проскакивает.Но это не Ростов,где все знают,что надо делать в той или иной ситуации. К сожалению,К.Б.Бердыев один у нас,больше такого нет во всей Европе.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 17 февраля 2017, 15:06

      Не согласен .В Фенере игроки высокого класса- бодались серьезно.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 17 февраля 2017, 14:54

      А где же комментарии экспертов о результатах игры зенита, интервью дзюбы, лодыгина, мнение Орлова.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 февраля 2017, 14:49

      Абсолютно точно...Могли бы Колоскова почаще спрашивать...Человек всю жизнь в футболе...А вообще, игра состояла из одних ошибок....Хорошо, что турки ошибались чаще...Очень жалкое зрелище,особенно по сравнению с Ростовской игрой....

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 февраля 2017, 14:16

      так первый официальный матч сезона, чего вы еще хотели?

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