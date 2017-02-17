Колосков считает, что «Краснодар» в игре с «Фенербахче» показал футбол очень низкого качества

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен игрой «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (1:0). По словам Колоскова, он не увидел в игре «быков» никакой логики.

«Я помимо результата смотрю внимательно за качеством игры. При всем уважении к самоотдаче и запредельным личным качествам футболистов «Краснодара», логики в их игре я не увидел: очень много сумбура, огромное количество неразумных действий, брака и прочего. Подчеркну, что никаких претензий нет ни к технической подготовке игроков, ни к их характеру, но футбол, с моей точки зрения, был очень низкого качества», – сказал Колосков.

Напомним, что ответная встреча «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 23 февраля в Турции.