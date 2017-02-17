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    Касерес: «Хочу привнести в «Саутгемптон» что-то новое»

    Новобранец «Саутгемптона» Мартин Касерес поделился ожиданиями от перехода в английский клуб.

    «Переход из итальянской лиги был тяжелым решением, но я хотел поиграть в Англии. «Саутгемптон» открыл мне дверь в английский футбол, и я очень благодарен им за это. Готов отдать все в футболке клуба. Хочу привнести в команду что-то новое и помогать партнерам вплоть до конца сезона», — сказал Касерес.

    Последним клубом уругвайца был «Ювентус», с которым футболист не стал продлевать контракт по окончании сезона 2015/16.

    О переходе Касереса стало известно сегодня.

    Источник: ФК «Саутгемптон»

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    17.02.2017 00:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 17 февраля 2017, 13:17

      O_O Jack Daniels ;)

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