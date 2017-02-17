Касерес: «Хочу привнести в «Саутгемптон» что-то новое»

Новобранец «Саутгемптона» Мартин Касерес поделился ожиданиями от перехода в английский клуб.

«Переход из итальянской лиги был тяжелым решением, но я хотел поиграть в Англии. «Саутгемптон» открыл мне дверь в английский футбол, и я очень благодарен им за это. Готов отдать все в футболке клуба. Хочу привнести в команду что-то новое и помогать партнерам вплоть до конца сезона», — сказал Касерес.

Последним клубом уругвайца был «Ювентус», с которым футболист не стал продлевать контракт по окончании сезона 2015/16.

О переходе Касереса стало известно сегодня.