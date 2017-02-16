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    Шевченко: «Возглавить «Милан»? Посмотрим»

    Бывший форвард «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обмолвился, что в будущем не прочь встать у руля «россонери».

    «Возглавить «Милан»? Сейчас я полностью поглощен работой со сборной Украины, а в будущем все возможно», – сказал Шевченко.

    Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также, перебравшись в стан «россонери» на правах аренды из «Челси», в сезоне-2008/09. В общей сложности на его счету 320 игр, 173 гола и 15 голевых передач в футболке красно-черных.

    Источник: Corrieredellosport

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    16.02.2017 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 февраля 2017, 17:55

      сначала бы со сборной чего-нибудь добился, а потом про Милан мечтал

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