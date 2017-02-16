Шевченко: «Возглавить «Милан»? Посмотрим»

Бывший форвард «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обмолвился, что в будущем не прочь встать у руля «россонери».

«Возглавить «Милан»? Сейчас я полностью поглощен работой со сборной Украины, а в будущем все возможно», – сказал Шевченко.

Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также, перебравшись в стан «россонери» на правах аренды из «Челси», в сезоне-2008/09. В общей сложности на его счету 320 игр, 173 гола и 15 голевых передач в футболке красно-черных.