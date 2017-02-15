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    «Реал» постарается прервать беспроигрышную серию «Наполи»

    В среду, 15 февраля, продолжат первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В Мадриде «Реал» будет принимать «Наполи».

    Ведущие игроки «Реала» Дани Карвахаль, Марсело и Бэйл вернулись в строй как раз перед возобновлением Лиги чемпионов, что не может не радовать Зидана. Валлиец в среду не сыграет, зато крайние защитники почти наверняка выйдут в «основе», так что у «Реала» есть все шансы прервать беспроигрышную серию «Наполи» из 18 матчей во всех турнирах. Действующие победители уже на протяжении 11 матчей не проигрывают на своем поле в Лиге чемпионов и наверняка захотят квалифицироваться в четвертьфинал в седьмой раз подряд.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Наполи». Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 22:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 15 февраля 2017, 22:10

      Макс ничейка

      0
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      Рейтинг: +8

      500/\500 15 февраля 2017, 19:04

      так перед паровозом не надо бегать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 15 февраля 2017, 12:48

      Наполи хорош, но думаю проиграют с удобным для второго матча счетом. Например 1-2 или 0-1

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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 15 февраля 2017, 12:43

      они и так готовились но после вчерашнего будут играть как в последний раз

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 15 февраля 2017, 12:21

      Нужно прервать серию наполи и свои победные выступления. Я поставил на ничью.

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