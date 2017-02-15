«Реал» постарается прервать беспроигрышную серию «Наполи»

В среду, 15 февраля, продолжат первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В Мадриде «Реал» будет принимать «Наполи».

Ведущие игроки «Реала» Дани Карвахаль, Марсело и Бэйл вернулись в строй как раз перед возобновлением Лиги чемпионов, что не может не радовать Зидана. Валлиец в среду не сыграет, зато крайние защитники почти наверняка выйдут в «основе», так что у «Реала» есть все шансы прервать беспроигрышную серию «Наполи» из 18 матчей во всех турнирах. Действующие победители уже на протяжении 11 матчей не проигрывают на своем поле в Лиге чемпионов и наверняка захотят квалифицироваться в четвертьфинал в седьмой раз подряд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Наполи». Начало в 22:45, не пропустите!