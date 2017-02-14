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  • Орлов: «Может ли «Зенит» выиграть Лигу Европу? А разве кто-то думал, что он выиграет Кубок УЕФА?»

Орлов: «Может ли «Зенит» выиграть Лигу Европу? А разве кто-то думал, что он выиграет Кубок УЕФА?»

14 февраля 2017, 22:34
10

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Зенит» способен претендовать на победу в Лиге Европы.

Напомним, соперником петербургского клуба по стадии 1/16 финала турнира станет «Андерлехт». Встречи пройдут 16 и 23 февраля.

– Букмекеры называют «Манчестер Юнайтед» главным фаворитом Лиги Европы. А «Зенит» может выиграть этот турнир?

– Разве кто-то думал, что «Зенит» с Диком Адвокатом выиграет Кубок УЕФА? Мы тогда даже не мечтали об этом. Сейчас уже ходят разговоры о возможной победе в Лиге Европы. Но ведь есть еще «Краснодар», «Ростов», «Рома», «МЮ». Ничего еще не ясно. У того же «Манчестера» далеко не все хорошо в чемпионате Англии, порой подопечные Моуринью не могут забить на выезде, не все там налажено. И так можно сказать про других претендентов на титул.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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paracetamol
1487101614
Зенит МЮ уже драл и Суперкубок у них забрал!
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Garrincha58
1487109718
о чем они все тут, какой Зенит? нынешний Зенит в подметки не годится тому образца 2007-08гг
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nemolod
1487137655
Уже в матчах с Андерлехтом многое будет ясным насчет шансов в ЛЕ! Но тот Зенит 2007-2008 года - это тот эталон,к чему должен стремиться Зенит нынешний!
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aguila_real
1487178172
ну до 1/4 минимум должны дойти, а там как повезет, попадут на МЮ или Рому- очень сложно будет. Хотя, честно говоря, хотелось бы увидеть сильного соперника в 1/4 или 1/2 финала
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