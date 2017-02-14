Орлов: «Может ли «Зенит» выиграть Лигу Европу? А разве кто-то думал, что он выиграет Кубок УЕФА?»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Зенит» способен претендовать на победу в Лиге Европы.

Напомним, соперником петербургского клуба по стадии 1/16 финала турнира станет «Андерлехт». Встречи пройдут 16 и 23 февраля.

– Букмекеры называют «Манчестер Юнайтед» главным фаворитом Лиги Европы. А «Зенит» может выиграть этот турнир?

– Разве кто-то думал, что «Зенит» с Диком Адвокатом выиграет Кубок УЕФА? Мы тогда даже не мечтали об этом. Сейчас уже ходят разговоры о возможной победе в Лиге Европы. Но ведь есть еще «Краснодар», «Ростов», «Рома», «МЮ». Ничего еще не ясно. У того же «Манчестера» далеко не все хорошо в чемпионате Англии, порой подопечные Моуринью не могут забить на выезде, не все там налажено. И так можно сказать про других претендентов на титул.