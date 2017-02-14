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    Орлов: «Может ли «Зенит» выиграть Лигу Европу? А разве кто-то думал, что он выиграет Кубок УЕФА?»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Зенит» способен претендовать на победу в Лиге Европы.

    Напомним, соперником петербургского клуба по стадии 1/16 финала турнира станет «Андерлехт». Встречи пройдут 16 и 23 февраля.

    – Букмекеры называют «Манчестер Юнайтед» главным фаворитом Лиги Европы. А «Зенит» может выиграть этот турнир?

    – Разве кто-то думал, что «Зенит» с Диком Адвокатом выиграет Кубок УЕФА? Мы тогда даже не мечтали об этом. Сейчас уже ходят разговоры о возможной победе в Лиге Европы. Но ведь есть еще «Краснодар», «Ростов», «Рома», «МЮ». Ничего еще не ясно. У того же «Манчестера» далеко не все хорошо в чемпионате Англии, порой подопечные Моуринью не могут забить на выезде, не все там налажено. И так можно сказать про других претендентов на титул.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2017 22:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 15 февраля 2017, 20:02

      ну до 1/4 минимум должны дойти, а там как повезет, попадут на МЮ или Рому- очень сложно будет. Хотя, честно говоря, хотелось бы увидеть сильного соперника в 1/4 или 1/2 финала

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 15 февраля 2017, 08:47

      Уже в матчах с Андерлехтом многое будет ясным насчет шансов в ЛЕ!
      Но тот Зенит 2007-2008 года - это тот эталон,к чему должен стремиться Зенит нынешний!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 февраля 2017, 01:01

      о чем они все тут, какой Зенит? нынешний Зенит в подметки не годится тому образца 2007-08гг

      -2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 февраля 2017, 22:46

      Зенит МЮ уже драл и Суперкубок у них забрал!

      8
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > gosproektikabinet 15 февраля 2017, 00:48

      "Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительней всего то, что говорите вы её безапелляционно и уверенно!" (с)

      Пересмотри матч, умник. А уж "отскок" 4:0 от Баварии.., мда, комментарии излишни.

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > russkiisergei 15 февраля 2017, 21:21

      "Изловить бы дурака,
      да отвесить тумака,
      ан нельзя никак -
      ведь рассказчик-то дурак!
      А у нас спокон веков
      нет суда на дураков!" (с)

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