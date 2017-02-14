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  • Албин: «Санкт-Петербург будет нести ответственность за «Крестовский» до завершения матчей ЧМ-2018»

Албин: «Санкт-Петербург будет нести ответственность за «Крестовский» до завершения матчей ЧМ-2018»

14 февраля 2017, 09:54
9

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что совсем скором стадион на Крестовском острове будет передан «Зениту».

«Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании. Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где клуба. Но город со стадиона не уйдет до завершения матчей ЧМ-2018.

Перед ФИФА несут ответственность РФ и город», — заявил он.

Напомним, стадион «Крестовский» в 2017 году примет матчи Кубка конфедераций, а в 2018 – встречи чемпионата мира.

Источник: Twitter
Россия Зенит
Комментарии (9)
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bset
1487059209
Мне сначала показалось не "нести", а "снести"))
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АЛЕКС 58
1487059840
Неужели он не расчитан на более долгий срок! Да его строили в пять раз дольше! Вот позорище!
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subbotaspartak
1487063497
Питер будет отвечать за стадион, слава богу. Не отдали Крыжополю, или другому футбольно убогому. Хотя об чём я, обжигаюсь не раз, Я ж забыл про Саранск. Не обижайся, Мордорская ССР, Это типа пример.
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polt
1487063970
Такое ощущение, что на надежность стадиона уверенности нет.
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