Албин: «Санкт-Петербург будет нести ответственность за «Крестовский» до завершения матчей ЧМ-2018»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что совсем скором стадион на Крестовском острове будет передан «Зениту».

«Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании. Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где клуба. Но город со стадиона не уйдет до завершения матчей ЧМ-2018.

Перед ФИФА несут ответственность РФ и город», — заявил он.

Напомним, стадион «Крестовский» в 2017 году примет матчи Кубка конфедераций, а в 2018 – встречи чемпионата мира.