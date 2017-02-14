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    Албин: «Санкт-Петербург будет нести ответственность за «Крестовский» до завершения матчей ЧМ-2018»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что совсем скором стадион на Крестовском острове будет передан «Зениту».

    «Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании. Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где клуба. Но город со стадиона не уйдет до завершения матчей ЧМ-2018.

    Перед ФИФА несут ответственность РФ и город», — заявил он.

    Напомним, стадион «Крестовский» в 2017 году примет матчи Кубка конфедераций, а в 2018 – встречи чемпионата мира.

    Источник: Twitter

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    14.02.2017 09:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 февраля 2017, 12:19

      Такое ощущение, что на надежность стадиона уверенности нет.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 февраля 2017, 12:11

      Питер будет отвечать за стадион, слава богу.
      Не отдали Крыжополю, или другому футбольно убогому.
      Хотя об чём я, обжигаюсь не раз,
      Я ж забыл про Саранск.
      Не обижайся, Мордорская ССР,
      Это типа пример.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 14 февраля 2017, 11:10

      Неужели он не расчитан на более долгий срок! Да его строили в пять раз дольше! Вот позорище!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Marqello 14 февраля 2017, 13:12

      Умный поймёт о чём речь,а соскам,вроде тебя объяснять западло!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Marqello 14 февраля 2017, 13:26

      Ладно! Для убогой объясню один раз.Мои клубы Кубань и ЦСКА.симпатизирую Ростову.Но,на международной арене.ЖЕЛАЮ УДАЧИ ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ! Ты шалава,обсираешь Ростов.ЗНАЧИТ,ДЛЯ МЕНЯ ТЫ-НОЛЬ!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Marqello 14 февраля 2017, 16:26

      Я смотрю из всего контекста ты опять выбрала только Ростов. Хотя он не главный в этом списке. Научись видеть дальше своего носа. И будь по проще, люди подтянутся. ))

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Marqello 14 февраля 2017, 16:49

      Я смотрю "умнейший ты человек". С тобой приятно вести диалог. Я тебе про Ивана, а ты мне про болвана.))
      Кстати с кем там Краснодар играет? Очень интересно послушать сто " умных мыслей" от одной дамы. ))

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Marqello 15 февраля 2017, 07:06

      Да ты вообще потерялась.)

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      Рейтинг: +24996

      bset 14 февраля 2017, 11:00

      Мне сначала показалось не "нести", а "снести"))

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