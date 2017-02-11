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  • На «Крестовском» почти устранили проблему повышенной вибрации поля

На «Крестовском» почти устранили проблему повышенной вибрации поля

11 февраля 2017, 08:07
10

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе работ по устранению повышенной вибрации поля на стадионе на Крестовском острове. По словам чиновника, вопрос будет решен в ближайшее время.

– Устранена ли вибрация?

– Начну с того, что в мире не существует ее стандартов. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого взяли жесткий образец – стадион «Петровский». Инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, существовала необходимость подвесить поле в стационарном положении на домкратах – всего их около семисот. Эти подходят к концу.

– То есть все требования ФИФА выполнены?

– Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (Улыбается.) Они выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых.

Напомним, что ранее ФИФА выразила претензии к уровню вибрации на новой арене «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (10)
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kykyi
1486790506
Что значит "почти"? Устранили или нет? Значит, что ни хрена не устранили!
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батог
1486791007
"поооочтиии".....???...!!!! Осталась вибрация от которой стекла не вылетают. "Мы сами себе придумали стандарт ! Впервые в мире"!!!!!!
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subbotaspartak
1486791441
Вибрацию почти устранили, Чемпионат почти провели. Или вы комиссию провели, Или почти устранили...
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slavа0508
1486792504
Вчера губернатор говорил что полностью устранили а сегодня уже почти а завтра попросят ещё миллиард,Вон как Краснодар строился или Спартак тихо ,спокойно никакой шумихи вот что значит строится за частный капитал,не каких откатов и прочих ухищрений как прикорманить побольше
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bolela_16
1486792803
Россия, как всегда впереди, даже стандарты разработали...
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la verdad
1486793248
Не первая и далеко не последняя проблема этого горе-объекта, учитывая то, как он строился.
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vladimir-7
1486796389
Как можно предъявить претензии по вибрации поля на Крестовском стадионе, если нет нормативных документов (стандартов) на вибрацию поля? "Для проведения замера вибрации, взяли жесткий образец-стадион "Петровский", инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле". Это, что оркестр? Всё описано в статье технически неграмотно.
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Tostao
1486798308
Вибрация, как остаточный продукт коррупции ...
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kotmyshka
1486798997
Вице-губернатор: - У меня жена почти беременна...
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