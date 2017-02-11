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    На «Крестовском» почти устранили проблему повышенной вибрации поля

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе работ по устранению повышенной вибрации поля на стадионе на Крестовском острове. По словам чиновника, вопрос будет решен в ближайшее время.

    – Устранена ли вибрация?

    – Начну с того, что в мире не существует ее стандартов. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого взяли жесткий образец – стадион «Петровский». Инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, существовала необходимость подвесить поле в стационарном положении на домкратах – всего их около семисот. Эти подходят к концу.

    – То есть все требования ФИФА выполнены?

    – Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (Улыбается.) Они выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых.

    Напомним, что ранее ФИФА выразила претензии к уровню вибрации на новой арене «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 08:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 февраля 2017, 10:43

      Вице-губернатор: - У меня жена почти беременна...

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 февраля 2017, 10:31

      Вибрация, как остаточный продукт коррупции ...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2017, 09:59

      Как можно предъявить претензии по вибрации поля на Крестовском стадионе,
      если нет нормативных документов (стандартов) на вибрацию поля?
      "Для проведения замера вибрации, взяли жесткий образец-стадион "Петровский",
      инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле".
      Это, что оркестр? Всё описано в статье технически неграмотно.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 февраля 2017, 09:07

      Не первая и далеко не последняя проблема этого горе-объекта, учитывая то, как он строился.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 февраля 2017, 09:00

      Россия, как всегда впереди, даже стандарты разработали...

      2
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 11 февраля 2017, 08:55

      Вчера губернатор говорил что полностью устранили а сегодня уже почти а завтра попросят ещё миллиард,Вон как Краснодар строился или Спартак тихо ,спокойно никакой шумихи вот что значит строится за частный капитал,не каких откатов и прочих ухищрений как прикорманить побольше

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 февраля 2017, 08:37

      Вибрацию почти устранили,
      Чемпионат почти провели.
      Или вы комиссию провели,
      Или почти устранили...

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 февраля 2017, 08:30

      "поооочтиии".....???...!!!! Осталась вибрация от которой стекла не вылетают. "Мы сами себе придумали стандарт ! Впервые в мире"!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > батог 11 февраля 2017, 08:41

      Да свистит этот г-н. Комиссия ФИФА не могла, в прошлый раз забраковать поле не имея стандартов. На основании чего они забраковали его до этого? Ответ-не соответствие СТАНДАРТУ.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 февраля 2017, 08:21

      Что значит "почти"? Устранили или нет? Значит, что ни хрена не устранили!

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