На «Крестовском» почти устранили проблему повышенной вибрации поля

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе работ по устранению повышенной вибрации поля на стадионе на Крестовском острове. По словам чиновника, вопрос будет решен в ближайшее время.

– Устранена ли вибрация?

– Начну с того, что в мире не существует ее стандартов. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого взяли жесткий образец – стадион «Петровский». Инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, существовала необходимость подвесить поле в стационарном положении на домкратах – всего их около семисот. Эти подходят к концу.

– То есть все требования ФИФА выполнены?

– Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (Улыбается.) Они выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых.

Напомним, что ранее ФИФА выразила претензии к уровню вибрации на новой арене «Зенита».