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  • Клуб из Аргентины представил форму, на которую нанесены логотипы 50 спонсоров

Клуб из Аргентины представил форму, на которую нанесены логотипы 50 спонсоров

8 февраля 2017, 19:01
26

Аргентинский клуб «Сентенарио», выступающий в пятом по силе дивизионе страны, представил форму в преддверии старта нового сезона. Отметим, что на нее разработчики нанесли логотипы 50 фирм, которые участвуют в финансировании команды. В прошлом сезоне на форму попали изображения 34 спонсоров.

В руководстве аргентинского клуба заявили, что некоторые логотипы фирм попали на экипировку совершенно бесплатно. К таковым относится спонсор, предоставивший «Сентенарио» квадроцикл.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Аргентина
Комментарии (26)
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la verdad
1486569843
Молодцы ребята. Выкручиваются, как могут!!! А всем нашим можно на футболки нанести "Жируем за ваши деньги, налогоплательщики" :)))
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sir_Alex
1486570533
Круто!
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panmon
1486571058
Надо было стадион назвать Газпром Арена и получить сразу Ярд...
Ответить
Atoniq
1486571838
Хорошая идея, думаю В весенней части сезона пригодится многим нашим клубам.. Томь, Кубань,Анжи и другие...
Ответить
marslond
1486571880
У клуба 5 дивизиона 50 спонсоров - это сильно. Жаль, что у нас возникают проблемы со спонсорами в РФПЛ.
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TonicIG
1486572009
Оригинально
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filosof sparty
1486574013
Кстати неплохо смотрится)
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Voltiz
1486574509
Неплохо придумали
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Duken
1486574847
Хочу такую футболку)
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KARAT777
1486575579
маркетинг работает, только на всех спонсорах надо зарабатывать
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