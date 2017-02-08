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    Клуб из Аргентины представил форму, на которую нанесены логотипы 50 спонсоров

    Аргентинский клуб «Сентенарио», выступающий в пятом по силе дивизионе страны, представил форму в преддверии старта нового сезона. Отметим, что на нее разработчики нанесли логотипы 50 фирм, которые участвуют в финансировании команды. В прошлом сезоне на форму попали изображения 34 спонсоров.

    В руководстве аргентинского клуба заявили, что некоторые логотипы фирм попали на экипировку совершенно бесплатно. К таковым относится спонсор, предоставивший «Сентенарио» квадроцикл.

    Источник: Twitter

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    08.02.2017 19:01
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 февраля 2017, 20:39

      маркетинг работает, только на всех спонсорах надо зарабатывать

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 8 февраля 2017, 20:27

      Хочу такую футболку)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Duken 8 февраля 2017, 20:42

      Есть желание молча поставить минусы,и сбежать трусливо? Не согласен ,напиши с чем?

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 8 февраля 2017, 20:21

      Неплохо придумали

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 февраля 2017, 20:13

      Кстати неплохо смотрится)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 8 февраля 2017, 19:40

      Оригинально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 8 февраля 2017, 19:38

      У клуба 5 дивизиона 50 спонсоров - это сильно. Жаль, что у нас возникают проблемы со спонсорами в РФПЛ.

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > marslond 8 февраля 2017, 20:33

      братан там из 50 спонсоров как я понял друзья болельщики товарищи которые там заниматься своими делами и клубу просто чисто символически чем то помогают вон квадроциклы кто то там на форму мб ту же самую выделил деньги кто то автобус подарил и т д)

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond > h3LL1k 8 февраля 2017, 20:36

      Согласись, тоже неплохо)))

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > marslond 8 февраля 2017, 20:38

      конечно соглашусь вообще красавцы)

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond > h3LL1k 8 февраля 2017, 20:39

      И это 5 дивизион Аргентины для нас такое нереал)

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > marslond 8 февраля 2017, 21:32

      да всё реально у нас просто столько дивизионов нет))) мб пацаны в ЛФЛ во дворовых лигах что такое придумают :D

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      Рейтинг: +1381

      marslond > h3LL1k 8 февраля 2017, 22:06

      Я имею виду такое количество спонсоров, для того дивизиона))

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > marslond 8 февраля 2017, 22:12

      ну так то да)

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 8 февраля 2017, 19:37

      Хорошая идея, думаю В весенней части сезона пригодится многим нашим клубам.. Томь, Кубань,Анжи и другие...

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      Бомбардиръ 8 февраля 2017, 19:29

      А на трусах: "Рекламное место сдаётся"

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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 февраля 2017, 19:24

      Надо было стадион назвать Газпром Арена и получить сразу Ярд...

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      sir_Alex 8 февраля 2017, 19:15

      Круто!

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