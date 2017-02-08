Клуб из Аргентины представил форму, на которую нанесены логотипы 50 спонсоров

Аргентинский клуб «Сентенарио», выступающий в пятом по силе дивизионе страны, представил форму в преддверии старта нового сезона. Отметим, что на нее разработчики нанесли логотипы 50 фирм, которые участвуют в финансировании команды. В прошлом сезоне на форму попали изображения 34 спонсоров.

В руководстве аргентинского клуба заявили, что некоторые логотипы фирм попали на экипировку совершенно бесплатно. К таковым относится спонсор, предоставивший «Сентенарио» квадроцикл.