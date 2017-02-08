Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фундамент футбольного поля стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет готов до конца февраля

Фундамент футбольного поля стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет готов до конца февраля

8 февраля 2017, 09:37
1

На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде продолжается отделка внутренних помещений. Как сообщили представители генеральной подрядной организации «Крокус», уже до конца месяца будет готов фундамент футбольного поля.

По словам врио заместителя председателя регионального правительства Александра Рольбинова, во время последнего инспекционного визита ФИФА эксперты назвали местный стадион «одним из самых функциональных среди строящихся арен».

«Уже прошли согласования решений по цвету кресел и фасадов. Изменены параметры в части покрытия кровли – на более технологичные и современные материалы. По проекту перфорированный фасад даст возможность использовать его как интерактивный экран со светодиодными устройствами», – приводит Welcome2018 слова Рольбинова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kosmonaft
1486539295
уже газон должен расти а там только фундамент заливают
Ответить
Главные новости
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
2
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
8
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
16:17
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
13:43
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
13:09
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
5
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+