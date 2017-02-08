Фундамент футбольного поля стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет готов до конца февраля

На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде продолжается отделка внутренних помещений. Как сообщили представители генеральной подрядной организации «Крокус», уже до конца месяца будет готов фундамент футбольного поля.

По словам врио заместителя председателя регионального правительства Александра Рольбинова, во время последнего инспекционного визита ФИФА эксперты назвали местный стадион «одним из самых функциональных среди строящихся арен».

«Уже прошли согласования решений по цвету кресел и фасадов. Изменены параметры в части покрытия кровли – на более технологичные и современные материалы. По проекту перфорированный фасад даст возможность использовать его как интерактивный экран со светодиодными устройствами», – приводит Welcome2018 слова Рольбинова.