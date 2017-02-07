Раньери исключил из рациона игроков «Лестера» куриные гамбургеры

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери продолжает искать причины неудачного выступления «лис» в нынешнем сезоне. На это раз дело дошло до изменения в рационе футболистов. Отныне им запрещено употреблять в пищу куриные гамбургеры, которые ранее по традиции были неизменным блюдом команды сразу после матчей.

По информации источника, игроки «Лестера» выражают недовольство последними нововведениями итальянского специалиста, в частности, они не в восторге от постоянных изменений в стартовом составе, которые Раньери начал практиковать все чаще.

После 24-х туров прошлогодний чемпион АПЛ располагается на 16-м месте в турнирной таблице всего в одном очке от зоны вылета.