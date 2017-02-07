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    Раньери исключил из рациона игроков «Лестера» куриные гамбургеры

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери продолжает искать причины неудачного выступления «лис» в нынешнем сезоне. На это раз дело дошло до изменения в рационе футболистов. Отныне им запрещено употреблять в пищу куриные гамбургеры, которые ранее по традиции были неизменным блюдом команды сразу после матчей.

    По информации источника, игроки «Лестера» выражают недовольство последними нововведениями итальянского специалиста, в частности, они не в восторге от постоянных изменений в стартовом составе, которые Раньери начал практиковать все чаще.

    После 24-х туров прошлогодний чемпион АПЛ располагается на 16-м месте в турнирной таблице всего в одном очке от зоны вылета.

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.02.2017 18:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 21:29

      Перевёл всех на пиццу))

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 февраля 2017, 20:58

      Зря он на святое покусился. За гамбургер и сплавить могут не взирая на былые заслуги.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 7 февраля 2017, 19:43

      Прыгнули выше головы один раз-молодцы.Причины поражений в этом сезоне в другом.Все таки класс команды не сравним с лидерами.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 февраля 2017, 18:57

      агония клаудио

      0
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