Фанаты добились устранения перегородок на секторах «Стадио Олимпико»

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что видит здравый смысл в устранении барьеров на римском стадионе «Стадио Олимпико».

Сегодня пройдет встреча министров правительства, на которой будет решаться данный вопрос.

Фанаты «Ромы» и «Лацио» с прошлой осени бойкотируют домашние матчи команд в знак протеста против перегородок, которые делят пополам болельщицкие сектора. В октябре 2016 года фан-группы «Курва Суд» («Рома») и «Курва Норд» («Лацио») заявили, что они не отступятся от своей позиции.

«Мы не можем молчать в ответ на действия клуба, который не заботится о собственных болельщиках. Мы никогда не отступимся от своего достоинства. Никто не сможет купить нас, потому что мы не продаемся!», – говорилось в заявлении фанатов.