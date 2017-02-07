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    Фанаты добились устранения перегородок на секторах «Стадио Олимпико»

    Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что видит здравый смысл в устранении барьеров на римском стадионе «Стадио Олимпико».

    Сегодня пройдет встреча министров правительства, на которой будет решаться данный вопрос.

    Фанаты «Ромы» и «Лацио» с прошлой осени бойкотируют домашние матчи команд в знак протеста против перегородок, которые делят пополам болельщицкие сектора. В октябре 2016 года фан-группы «Курва Суд» («Рома») и «Курва Норд» («Лацио») заявили, что они не отступятся от своей позиции.

    «Мы не можем молчать в ответ на действия клуба, который не заботится о собственных болельщиках. Мы никогда не отступимся от своего достоинства. Никто не сможет купить нас, потому что мы не продаемся!», – говорилось в заявлении фанатов.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2017 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      LaMagica 7 февраля 2017, 19:36

      Разумеется фанаты, новый министр спорта Италии тут совершенно не причём!

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