Яя Туре: «Не нужно сильно восхищаться Габриэлем Жезусом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выразил свое отношение к хорошей игре новичка команды Габриэля Жезуса. Напомним, форвард установил рекорд Премьер-лиги, став первым игроком, сумевшим забить и сделать голевой пас в своем первом матче в стартовом составе. В следующей игре против «Суонси» на счету Габриэля Жезуса оказался дубль.

«Габриэль – очень хороший, быстрый и умный игрок. Мы все это знаем и понимаем, но должны быть осторожны. Пока еще рано им сильно восхищаться. Нужно просто идти вперед, а в конце сезона поговорим о нем», – рассказал Туре.

Габриэль Жезус стал игроком «Манчестер Сити» еще летом, но доигрывал бразильский сезон в «Палмейрасе». В составе этого клуба он стал чемпионом Бразилии. «Манчестер Сити» заплатил за трансфер 32 миллиона евро.

В составе «Манчестер Сити» Габриэль Жезус провел три матча в Премьер-лиге, забив три мяча и сделав одну голевую передачу.

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