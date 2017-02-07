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    Яя Туре: «Не нужно сильно восхищаться Габриэлем Жезусом»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выразил свое отношение к хорошей игре новичка команды Габриэля Жезуса. Напомним, форвард установил рекорд Премьер-лиги, став первым игроком, сумевшим забить и сделать голевой пас в своем первом матче в стартовом составе. В следующей игре против «Суонси» на счету Габриэля Жезуса оказался дубль.

    «Габриэль – очень хороший, быстрый и умный игрок. Мы все это знаем и понимаем, но должны быть осторожны. Пока еще рано им сильно восхищаться. Нужно просто идти вперед, а в конце сезона поговорим о нем», – рассказал Туре.

    Габриэль Жезус стал игроком «Манчестер Сити» еще летом, но доигрывал бразильский сезон в «Палмейрасе». В составе этого клуба он стал чемпионом Бразилии. «Манчестер Сити» заплатил за трансфер 32 миллиона евро.

    В составе «Манчестер Сити» Габриэль Жезус провел три матча в Премьер-лиге, забив три мяча и сделав одну голевую передачу.

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    Источник: Skysports

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    07.02.2017 14:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1049

      mig28 7 февраля 2017, 17:53

      Он же не выигрывал кубок Африки))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 7 февраля 2017, 15:13

      пойдет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 7 февраля 2017, 14:50

      Красавец парень ))) неплохое начало , удачи парню

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 14:36

      Почему за границей это понимают,а у нас гробят игроков? Пока смотрится как будущая звезда.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 февраля 2017, 14:34

      Согласен, пока впечатление оставляет самое лучшее, но говорить и восхищаться будем в конце сезона.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 14:28

      Не будем))

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