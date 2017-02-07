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Яя Туре: «Не нужно сильно восхищаться Габриэлем Жезусом»

7 февраля 2017, 14:19
6

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выразил свое отношение к хорошей игре новичка команды Габриэля Жезуса. Напомним, форвард установил рекорд Премьер-лиги, став первым игроком, сумевшим забить и сделать голевой пас в своем первом матче в стартовом составе. В следующей игре против «Суонси» на счету Габриэля Жезуса оказался дубль.

«Габриэль – очень хороший, быстрый и умный игрок. Мы все это знаем и понимаем, но должны быть осторожны. Пока еще рано им сильно восхищаться. Нужно просто идти вперед, а в конце сезона поговорим о нем», – рассказал Туре.

Габриэль Жезус стал игроком «Манчестер Сити» еще летом, но доигрывал бразильский сезон в «Палмейрасе». В составе этого клуба он стал чемпионом Бразилии. «Манчестер Сити» заплатил за трансфер 32 миллиона евро.

В составе «Манчестер Сити» Габриэль Жезус провел три матча в Премьер-лиге, забив три мяча и сделав одну голевую передачу.

«Жезус – арбуз, который нужно раскрыть». Кто спасет сезон для Гвардиолы

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Жезус Габриэль
Комментарии (6)
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sir_Alex
1486466895
Не будем))
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mialkov
1486467258
Согласен, пока впечатление оставляет самое лучшее, но говорить и восхищаться будем в конце сезона.
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Gullit 76
1486467402
Почему за границей это понимают,а у нас гробят игроков? Пока смотрится как будущая звезда.
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maksspartak
1486468208
Красавец парень ))) неплохое начало , удачи парню
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Динияр Билялетдинов
1486469606
пойдет)
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mig28
1486479199
Он же не выигрывал кубок Африки))
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