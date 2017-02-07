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    Представители сборных просматривают базы к ЧМ-2018 в Подмосковье

    Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал о том, что строительство тренировочных баз к чемпионату мира-2018 идет по графику.

    «Отставания от графика нет, идет активная реконструкция базы в Кратово. Никаких проблем нет, все находится в «зеленой» зоне. У нас очень много инспекционных выездов, многие сборные уже активно объезжали и смотрели базы. Но пока нет понимания, кто какую базу выбрал», – рассказал Терюшков.

    В Московской области ФИФА утвердила 14 футбольных баз для команд-участниц чемпионата мира. В этот список входят база «Спартака» в Тарасовке, база ЦСКА в Ватутинках, стадион «Арена-Химки», оздоровительный комплекс «Бор», стадион «Салют» в Долгопрудном, спорткомплекс «Гучково» в Дедовске, стадион «Строитель» в Селятино, база «Динамо» в Новогорске, база в Бронницах, стадион «Москвич» в Лобне, стадион «Глебовец» в Глебовском, стадион «Яхрома», база «Сатурн» в Кратово и стадион «Авангард» в Домодедово.

    Источник: ТАСС

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    07.02.2017 10:43
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