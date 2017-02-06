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    Трансферная цель «Локомотива» Бассого — лучший игрок Кубка африканских наций

    Полузащитник сборной Камеруна Кристиан Бассого признан лучшим футболистом Кубка африканских наций. 21-летний футболист принял участие в шести встречах турнира, отметившись одним голом в полуфинальном матче против сборной Ганы (2:0).

    Ранее сообщалось об интересе к хавбеку датского «Ольборга» со стороны московского «Локомотива».

    Портал Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

    Элегантный гол Абубакра подарил Камеруну золото Африки и путевку на Кубок конфедераций в Россию

    Источник: Twitter

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    06.02.2017 01:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 февраля 2017, 10:02

      хренасе 21 год, выглядит на сорокет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 6 февраля 2017, 09:22

      надо брать хватит сиськи мять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 февраля 2017, 08:44

      Для лучшего игрока ценник так вообще прирвлекательный

      0
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      Рейтинг: +24

      forward163 6 февраля 2017, 08:12

      Задумка не плоха, вот только перейдет ли игрок?..

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 6 февраля 2017, 01:46

      не потянут сейчас его стоимость уже на порядок вырастит

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > лёха72 6 февраля 2017, 09:47

      вырастет но не на много... кубок африки в этом году слабее РФПЛ даже.. тут любая сборная могла выстрелить... большинство звезд тупо не поехали на него

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