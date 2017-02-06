Трансферная цель «Локомотива» Бассого — лучший игрок Кубка африканских наций

Полузащитник сборной Камеруна Кристиан Бассого признан лучшим футболистом Кубка африканских наций. 21-летний футболист принял участие в шести встречах турнира, отметившись одним голом в полуфинальном матче против сборной Ганы (2:0).

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку датского «Ольборга» со стороны московского «Локомотива».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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