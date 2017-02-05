В Ростове-на-Дону гостей ЧМ-2018 будут знакомить с казачьей культурой

Над станицею туман - это курит атаман,
А казак с казачкой хлещут самогон,
На посту мат-перемат, есаул лежит в умат,
И завален пузырями весь прогон.
И пока спокоен враг, вся станица на ушах,
Мы упьёмся самогона, всем смертям назло,
Но если вражеский урод нападёт на наш народ,
Атаман, веди вперёд! Шашки наголо!
Организаторы чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону активно работают над мероприятием по знакомству гостей турнира с казачьей культурой.
По информации rostov-news-r.ru, данный вопрос обсудили во время совещания администрации города с руководителями национально-культурных объединений.
Организаторы считают, что такие мероприятия будут способствовать продвижению туристической привлекательности Ростова.
Напомним, что в Ростове пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игра 1/8 финала.