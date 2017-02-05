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  • В Ростове-на-Дону гостей ЧМ-2018 будут знакомить с казачьей культурой

В Ростове-на-Дону гостей ЧМ-2018 будут знакомить с казачьей культурой

5 февраля 2017, 08:42
2

Организаторы чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону активно работают над мероприятием по знакомству гостей турнира с казачьей культурой.

По информации rostov-news-r.ru, данный вопрос обсудили во время совещания администрации города с руководителями национально-культурных объединений.

Организаторы считают, что такие мероприятия будут способствовать продвижению туристической привлекательности Ростова.

Напомним, что в Ростове пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игра 1/8 финала.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (2)
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Kenny McCormick
1486282415
Власти Ростова позабыли как во вторую мировую это казачья культура переходила на сторону фашистов?
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Diesel133
1486296194
Над станицею туман - это курит атаман, А казак с казачкой хлещут самогон, На посту мат-перемат, есаул лежит в умат, И завален пузырями весь прогон. И пока спокоен враг, вся станица на ушах, Мы упьёмся самогона, всем смертям назло, Но если вражеский урод нападёт на наш народ, Атаман, веди вперёд! Шашки наголо!
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