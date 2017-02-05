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    В Ростове-на-Дону гостей ЧМ-2018 будут знакомить с казачьей культурой

    Организаторы чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону активно работают над мероприятием по знакомству гостей турнира с казачьей культурой.

    По информации rostov-news-r.ru, данный вопрос обсудили во время совещания администрации города с руководителями национально-культурных объединений.

    Организаторы считают, что такие мероприятия будут способствовать продвижению туристической привлекательности Ростова.

    Напомним, что в Ростове пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игра 1/8 финала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 5 февраля 2017, 15:03

      Над станицею туман - это курит атаман,
      А казак с казачкой хлещут самогон,
      На посту мат-перемат, есаул лежит в умат,
      И завален пузырями весь прогон.

      И пока спокоен враг, вся станица на ушах,
      Мы упьёмся самогона, всем смертям назло,
      Но если вражеский урод нападёт на наш народ,
      Атаман, веди вперёд! Шашки наголо!

      0
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      Рейтинг: +119

      Kenny McCormick 5 февраля 2017, 11:13

      Власти Ростова позабыли как во вторую мировую это казачья культура переходила на сторону фашистов?

      -1
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