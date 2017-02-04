Россия может провести финал еврокубка в 2019 году

Российский футбольный союз может подать заявку на проведение в 2019 году финала одного из еврокубков. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы хотят принять на своем новом стадионе Суперкубок УЕФА.

«Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность. Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам», – сказал Мутко.

Стоит отметить, что окончательные заявки на проведение финальных матчей должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Хозяева финалов будут оглашены в сентябре.