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    Россия может провести финал еврокубка в 2019 году

    Российский футбольный союз может подать заявку на проведение в 2019 году финала одного из еврокубков. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы хотят принять на своем новом стадионе Суперкубок УЕФА.

    «Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность. Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам», – сказал Мутко.

    Стоит отметить, что окончательные заявки на проведение финальных матчей должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Хозяева финалов будут оглашены в сентябре.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 11:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 февраля 2017, 18:22

      в Якутске было бы круто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 4 февраля 2017, 16:31

      Нам еще одного кубка очень не хватало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 4 февраля 2017, 15:15

      А не маловат ли стадион ЦСКА будет для проведения финалов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Gr1goRush 4 февраля 2017, 16:37

      суперкубок уефа в монако сколько лет играли и ничего

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 4 февраля 2017, 15:11

      ЧМ не отняли бы,,,а то уже а 2019 задумались

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 4 февраля 2017, 14:14

      сначала чм проведите достойно.потом уже можно думать дальше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 февраля 2017, 13:58

      Мы можем следующие лет десять проводить финалы еврокубков в разных городах не повторяясь

      0
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 4 февраля 2017, 13:23

      juj

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 4 февраля 2017, 12:52

      Ну и удачи тогда!!!

      0
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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 4 февраля 2017, 12:20

      Серьёзно?Я ничего против нового стадиона ЦСКА не имею,но там же вместимость всего 35к человек... Сделали бы тогда уж лучше в Ростове или Казани или в Самаре. В Москве и так почти всё что только можно проходит. Да и даже если брать Мск,то будет же стадион у Динамо, Лужники,у Спартака в конце концов.В чём прикол проводить соревнование именно на этом маленьком стадионе?

      -2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > GoldPlayFIFARus9 4 февраля 2017, 12:54

      Это намёк на Крестовский!Где же ещё?

      0
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      Рейтинг: +30

      Irina.Gunya 4 февраля 2017, 11:45

      Класс

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