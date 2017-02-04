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Россия может провести финал еврокубка в 2019 году

4 февраля 2017, 11:29
13

Российский футбольный союз может подать заявку на проведение в 2019 году финала одного из еврокубков. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы хотят принять на своем новом стадионе Суперкубок УЕФА.

«Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность. Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам», – сказал Мутко.

Стоит отметить, что окончательные заявки на проведение финальных матчей должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Хозяева финалов будут оглашены в сентябре.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Лига Европы Россия ЦСКА Мутко Виталий Бабаев Роман
Комментарии (13)
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shinnik
1486197611
«ТСК-Таврия»-ФК "Ростов". Суперкубок УЕФА.
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GoldPlayFIFARus9
1486200012
Серьёзно?Я ничего против нового стадиона ЦСКА не имею,но там же вместимость всего 35к человек... Сделали бы тогда уж лучше в Ростове или Казани или в Самаре. В Москве и так почти всё что только можно проходит. Да и даже если брать Мск,то будет же стадион у Динамо, Лужники,у Спартака в конце концов.В чём прикол проводить соревнование именно на этом маленьком стадионе?
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melnicn
1486201977
Ну и удачи тогда!!!
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LIZA1998
1486203804
juj
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alex kidn
1486205909
Мы можем следующие лет десять проводить финалы еврокубков в разных городах не повторяясь
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спартак спартаков1
1486206896
сначала чм проведите достойно.потом уже можно думать дальше
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slavа0508
1486210266
ЧМ не отняли бы,,,а то уже а 2019 задумались
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Gr1goRush
1486210504
А не маловат ли стадион ЦСКА будет для проведения финалов?
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Urry
1486215072
Нам еще одного кубка очень не хватало
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Cant Stop
1486221775
в Якутске было бы круто
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