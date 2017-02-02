Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агуэро опроверг слухи о наркотиках в доме его бабушки

    Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг ранее появившуюся информацию о найденных якобы в доме его бабушки в пригороде Буэнос-Айреса наркотиках, огнестрельном оружии и украденных телефонах.

    «Я не реагирую на слухи, но данные сведения затрагивают мою семью. Наркотики, оружие, краденное – это все ложь. Мои бабушка и дедушка по отцу уже скончались, а бабушка и дедушка по матери живут в Тукумане», – пояснил Агуэро.

    Сообщалось, что в ходе обысков было найдено 200 грамм марихуаны, приготовленной для продажи мелкими порциями.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2017 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 февраля 2017, 02:49

      Марихуана не наркотики! Обрез не оружие! Nokia не телефон! :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Luccot 3 февраля 2017, 00:05

      моя бабушка курит трубку (с)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11