Агуэро опроверг слухи о наркотиках в доме его бабушки

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг ранее появившуюся информацию о найденных якобы в доме его бабушки в пригороде Буэнос-Айреса наркотиках, огнестрельном оружии и украденных телефонах.

«Я не реагирую на слухи, но данные сведения затрагивают мою семью. Наркотики, оружие, краденное – это все ложь. Мои бабушка и дедушка по отцу уже скончались, а бабушка и дедушка по матери живут в Тукумане», – пояснил Агуэро.

Сообщалось, что в ходе обысков было найдено 200 грамм марихуаны, приготовленной для продажи мелкими порциями.