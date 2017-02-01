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  • Шляхтин в шутку заявил, что на стадионе в Самаре после ЧМ-2018 будут проводиться дискотеки

Шляхтин в шутку заявил, что на стадионе в Самаре после ЧМ-2018 будут проводиться дискотеки

1 февраля 2017, 17:09
2

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился мнением об использовании строящегося стадиона в Самаре после ЧМ-2018. По словам функционера, дальнейшую жизнедеятельность арены будет определять оператор.

– Что будет со стадионом в Самаре после чемпионата мира: планируется ли использовать его в каких-то неспортивных целях?

– Давайте сначала построим. Конечно, будем использовать: дискотеки будем устраивать (улыбается)! Появится футбольное поле, появится и оператор, который будет определять жизнедеятельность стадиона.

– Кто станет оператором?

– Компания пока не определена. Это может быть и футбольный клуб, и какая-то внешняя компания. Должен быть эффективный управленец, который смог бы максимально эксплуатировать и загружать данный объект.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Крылья Советов
Комментарии (2)
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Medved2468
1486004203
Шутник хреново. Лучше бы состав усилили. Судя по всему, единственное, что господин Шляхтин умеет делать, так это не смешно шутить
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forward163
1486096540
Если крыльев нормально не поддержут то точно будут матчи фнл и дискотеки, чтож еще останется.. хоть и стадиона еще нет по сути - а нашим все шуточки.
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