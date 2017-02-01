Шляхтин в шутку заявил, что на стадионе в Самаре после ЧМ-2018 будут проводиться дискотеки

Если крыльев нормально не поддержут то точно будут матчи фнл и дискотеки, чтож еще останется..
хоть и стадиона еще нет по сути - а нашим все шуточки.
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился мнением об использовании строящегося стадиона в Самаре после ЧМ-2018. По словам функционера, дальнейшую жизнедеятельность арены будет определять оператор.
– Что будет со стадионом в Самаре после чемпионата мира: планируется ли использовать его в каких-то неспортивных целях?
– Давайте сначала построим. Конечно, будем использовать: дискотеки будем устраивать (улыбается)! Появится футбольное поле, появится и оператор, который будет определять жизнедеятельность стадиона.
– Кто станет оператором?
– Компания пока не определена. Это может быть и футбольный клуб, и какая-то внешняя компания. Должен быть эффективный управленец, который смог бы максимально эксплуатировать и загружать данный объект.