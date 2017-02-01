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    Шляхтин в шутку заявил, что на стадионе в Самаре после ЧМ-2018 будут проводиться дискотеки

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился мнением об использовании строящегося стадиона в Самаре после ЧМ-2018. По словам функционера, дальнейшую жизнедеятельность арены будет определять оператор.

    – Что будет со стадионом в Самаре после чемпионата мира: планируется ли использовать его в каких-то неспортивных целях?

    – Давайте сначала построим. Конечно, будем использовать: дискотеки будем устраивать (улыбается)! Появится футбольное поле, появится и оператор, который будет определять жизнедеятельность стадиона.

    – Кто станет оператором?

    – Компания пока не определена. Это может быть и футбольный клуб, и какая-то внешняя компания. Должен быть эффективный управленец, который смог бы максимально эксплуатировать и загружать данный объект.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2017 17:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      forward163 3 февраля 2017, 07:35

      Если крыльев нормально не поддержут то точно будут матчи фнл и дискотеки, чтож еще останется..
      хоть и стадиона еще нет по сути - а нашим все шуточки.

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      Рейтинг: +526

      Medved2468 2 февраля 2017, 05:56

      Шутник хреново. Лучше бы состав усилили. Судя по всему, единственное, что господин Шляхтин умеет делать, так это не смешно шутить

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