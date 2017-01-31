Роналдиньо: «Мне больше нравится моя связка с Это’О и Месси, а не трио Суарес – Месси – Неймар»

Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо считает, что его связка с нападающими Лионелем Месси и Самуэлем Это’О в свое время была лучше нынешнего атакующего треугольника сине-гранатовых в лице все того же Месси, а также Неймара и Луиса Суареса.

«Когда-то два атакующих треугольника вершили историю «Барселоны». Оба они выглядели здорово в свое время. Тем не менее, мне больше нравится моя связка с Это’О и Месси, а не сегодняшнее трио Месси – Суарес – Неймар.

Неймар уже входит когорту лучших игроков, и мне кажется, что в один момент он станет одним из лучших в мире. Вся Бразилия ждет этого момента, ведь он является нашим лучшим футболистом», – сказал Роналдиньо.

Напомним, Роналдиньо выступал в составе каталонского клуба с 2003 по 2008 год. В его активе 207 поединков и 94 забитых мяча за «Барселону».