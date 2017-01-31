Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналдиньо: «Мне больше нравится моя связка с Это’О и Месси, а не трио Суарес – Месси – Неймар»

Роналдиньо: «Мне больше нравится моя связка с Это’О и Месси, а не трио Суарес – Месси – Неймар»

31 января 2017, 17:48
6

Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо считает, что его связка с нападающими Лионелем Месси и Самуэлем Это’О в свое время была лучше нынешнего атакующего треугольника сине-гранатовых в лице все того же Месси, а также Неймара и Луиса Суареса.

«Когда-то два атакующих треугольника вершили историю «Барселоны». Оба они выглядели здорово в свое время. Тем не менее, мне больше нравится моя связка с Это’О и Месси, а не сегодняшнее трио Месси – Суарес – Неймар.

Неймар уже входит когорту лучших игроков, и мне кажется, что в один момент он станет одним из лучших в мире. Вся Бразилия ждет этого момента, ведь он является нашим лучшим футболистом», – сказал Роналдиньо.

Напомним, Роналдиньо выступал в составе каталонского клуба с 2003 по 2008 год. В его активе 207 поединков и 94 забитых мяча за «Барселону».

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Барселона Это'О Самуэль Роналдиньо Месси Лионель Суарес Луис Неймар
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sanches 1204
1485874489
Согласен)
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1485876656
По крайней мере сам Роналдиньо в лучшие годы играл гораздо сильнее Неймара.
Ответить
anri1703
1485877369
на тот момент он лучше каждого взятого и если бы зм так же вручали как в последние годы он мог 2-3 взять
Ответить
panmon
1485877506
я бы Неймара и Рональдиньо с Месси поставил
Ответить
Ronaldinho R10
1485901685
Если вспомнить сезон 2005-2006 и 0-3 с дублем Роналдиньо и голом Этоо и апплодирующими фанами Реала ,слезы наворачиваются от того,что понимаешь как похерился современный футбол.
Ответить
Черемшанец
1485933535
врят ли так , трио рональдиньо-это о - месси, вместе играли не постоянно, в 2005-06 месси только начинал, и в конце травмировался, а после 2006 сам рональдиньо стал сдуваться, лишь изредка включался. так что трио на лучшем уровне не сыграло!! а вот трио Неймар Суарес Месси выдали шикарный год 2015 и в дальнейшем уже третий сезон играют на высоком уровне!!
Ответить
Главные новости
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
2
Определен лучший футболист России
12:49
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
2
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
7
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Все новости
Все новости
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
Вчера, 15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+