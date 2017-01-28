Вратарь шотландского клуба был удален с поля за то, что помочился за воротами во время матча

Голкипер «Шеттлстоуна» Гэри Уайт в рамках матча восточного региона первого дивизиона шотландской Премьер-лиги против «Шоттс Бон Аккорд» был удален с поля за то, что помочился за воротами прямо во время игры. Об этом сообщила официальная страница команды в Twitter, которая вела текстовую трансляцию.

Данное событие произошло на 72-й минуте встречи, которая завершилась победой «Шеттлстоуна» со счетом 1:0. За свое поведение вратарь незамедлительно увидел перед собой красную карточку. Свое решение рефери обосновал нарушением правопорядка в общественном месте.