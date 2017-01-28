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  • Вратарь шотландского клуба был удален с поля за то, что помочился за воротами во время матча

Вратарь шотландского клуба был удален с поля за то, что помочился за воротами во время матча

28 января 2017, 20:31
6

Голкипер «Шеттлстоуна» Гэри Уайт в рамках матча восточного региона первого дивизиона шотландской Премьер-лиги против «Шоттс Бон Аккорд» был удален с поля за то, что помочился за воротами прямо во время игры. Об этом сообщила официальная страница команды в Twitter, которая вела текстовую трансляцию.

Данное событие произошло на 72-й минуте встречи, которая завершилась победой «Шеттлстоуна» со счетом 1:0. За свое поведение вратарь незамедлительно увидел перед собой красную карточку. Свое решение рефери обосновал нарушением правопорядка в общественном месте.

Источник: Twitter
Весь мир
Комментарии (6)
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odin1973
1485626527
В следующий раз в штаны будет мочиться
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kykyi
1485628204
Нарушение правопорядка в общественном месте, в футбольных правилах есть такой пункт? 15 суток, это я еще бы понял.
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sergkrasnodar23
1485628222
хорошо хоть не присел за воротами.
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filosof sparty
1485637705
))))))
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