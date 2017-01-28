Жулиано – о переезде Витселя в Китай: «Каждый человек сам делает свой выбор в зависимости от амбиций»

Полузащитник «Зенита» Жулиано отметил, что для него был бы тяжелым выбор между переходом в топ-клуб и переездом в Китай на хороший контракт.

Напомним, в зимнее трансферное окно экс-хавбек сине-бело-голубых Аксель Витсель подписал контракт с «Тянцзинь Цюанцзянь», отказавшись от продолжения карьеры в «Ювентусе». По некоторым данным, зарплата бельгийца в клубе из Поднебесной составит около 20 миллионов евро в год.

«Выбрал бы «Ювентус» или огромные деньги в чемпионате Китая? Мне тяжело ответить. Каждый человек сам делает свой выбор. У какого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье. Это с одной стороны, а с другой – топ-клуб, титул, Лига чемпионов и сборная. Это очень большая внутренняя борьба для человека. Я вот даже не знаю, что выбрал бы», – сказал Жулиано.

В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 23-х поединках, записав в свой актив 14 голов и восемь результативных передач.