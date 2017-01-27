Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канделаки: «Надеюсь, мы еще посотрудничаем с Уткиным»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не исключила вариант, что комментатор Василий Уткин вернется на телеканал.

    — Что надо сделать Уткину, чтобы вернуться в систему «Матч ТВ»?

    — Советы Василия слушаю, читаю, очень внимательно к ним отношусь. Ему нравится роль советчика. Я не пропускаю ничего – это моя работа. Он человек, безусловно, талантливый, но выбрал роль свободного художника. Для многих комментаторов, которые у нас работают, он и по сей день остается учителем и старшим товарищем. Я к этому очень позитивно отношусь. Василий знает все адреса, пароли и явки – надеюсь, когда-нибудь мы с ним еще посотрудничаем.

    А я – «телевизионное существо», меня лично не должны все любить. Это мне еще Роднянский сказал много лет назад. Я давно не ищу любви, симпатии и восхищения. Я принципиально ушла из профессии ведущей, в которой нелюбовь публики – это признак непрофессионализма. А ушла по простой причине: мне это перестало быть интересно.

    В новой же роли мне важны только интересы канала. Как бы ко мне ни относились, мне все равно. Пусть хоть ненавидят, на здоровье. Если я вижу, что человек полезен для канала, я сделаю все, чтобы он у нас был. Моя победа – это победа «Матч ТВ», а не личная.

    Напомним, что Уткин расторг контракт с телеканалом «Матч ТВ» в феврале 2016 года.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2017 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 27 января 2017, 14:33

      Футбол, как и балет, надо смотреть, а не слушать. Тина, для начала верни Испанию, и тогда у тебя будут сторонники. Начни с дела. Остальное всё ерунда и тут ты права.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 27 января 2017, 14:18

      Где нибудь подальше от футбола сотрудничайте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 27 января 2017, 14:08

      Стогниенко верните с ним весело

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 января 2017, 13:29

      Ждем твитт с говном от Васи на это тему)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      TAF 27 января 2017, 12:44

      Они друг друга стоят

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11