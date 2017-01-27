Канделаки: «Надеюсь, мы еще посотрудничаем с Уткиным»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не исключила вариант, что комментатор Василий Уткин вернется на телеканал.

— Что надо сделать Уткину, чтобы вернуться в систему «Матч ТВ»?

— Советы Василия слушаю, читаю, очень внимательно к ним отношусь. Ему нравится роль советчика. Я не пропускаю ничего – это моя работа. Он человек, безусловно, талантливый, но выбрал роль свободного художника. Для многих комментаторов, которые у нас работают, он и по сей день остается учителем и старшим товарищем. Я к этому очень позитивно отношусь. Василий знает все адреса, пароли и явки – надеюсь, когда-нибудь мы с ним еще посотрудничаем.

А я – «телевизионное существо», меня лично не должны все любить. Это мне еще Роднянский сказал много лет назад. Я давно не ищу любви, симпатии и восхищения. Я принципиально ушла из профессии ведущей, в которой нелюбовь публики – это признак непрофессионализма. А ушла по простой причине: мне это перестало быть интересно.

В новой же роли мне важны только интересы канала. Как бы ко мне ни относились, мне все равно. Пусть хоть ненавидят, на здоровье. Если я вижу, что человек полезен для канала, я сделаю все, чтобы он у нас был. Моя победа – это победа «Матч ТВ», а не личная.

Напомним, что Уткин расторг контракт с телеканалом «Матч ТВ» в феврале 2016 года.