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    Моуринью три раза из трех выигрывал Кубок английской лиги, когда доходил до финала

    В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Халл Сити» (1:2), однако пробился в финал турнира, где встретится с «Саутгемптоном».

    Отметим, что для главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью этот финал в Кубке английской лиги станет уже четвертым в карьере. Три предыдущие раза, когда возглавляемый им «Челси» доходил до решающей игры, увенчались успехом для его подопечных.

    Напомним, финальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» состоится 26 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Opta

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    27.01.2017 01:56
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