Моуринью три раза из трех выигрывал Кубок английской лиги, когда доходил до финала

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Халл Сити» (1:2), однако пробился в финал турнира, где встретится с «Саутгемптоном».

Отметим, что для главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью этот финал в Кубке английской лиги станет уже четвертым в карьере. Три предыдущие раза, когда возглавляемый им «Челси» доходил до решающей игры, увенчались успехом для его подопечных.

Напомним, финальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» состоится 26 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.