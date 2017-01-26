Тухель: «Вообще ничего не знал об игре Исака»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признал, что он ничего не знал об игре шведского нападающего Александера Исака до того, как его клуб не приобрел футболиста.
Напомним, что трансфер 17-летнего шведа состоялся несколько дней назад.
«Есть такие сделки, в которых очень большую роль играют селекционеры. Вопросами подписания Исака именно они и занимались.
Также отличную работу проделал и спортивный директор нашего клуба Михаэль Цорк. Лично я Исака не знал», — сказал специалист.
Источник: Sport1.de