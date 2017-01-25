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    Роналду: «Зидан изменил в «Реале» все»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду высоко оценил работу главного тренера Зинедина Зидана в мадридском клубе. Напомним, француз возглавил сливочных зимой 2016 года и в дебютном сезоне выиграл Лигу чемпионов.

    «Раньше Зидана уважали как игрока, теперь – как тренера. Когда он возглавил команду, все изменилось. Зидан демонстрирует страсть. Его приход в «Реал» изменил все. Именно благодаря нему мы не проиграли за 40 матчей ни разу. Он – главный человек, который изменил командный менталитет. Мы стали побеждать, как только он встал во главе команды», – сказал Роналду.

    На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 43 очка.

    Источник: Goal.com

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    25.01.2017 22:01
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