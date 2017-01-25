Зидан: «С физической подготовкой у «Реала» все в порядке»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что его команда находится в хорошем функциональном состоянии накануне ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой».

«С физической подготовкой у «Реала» все в порядке. Но когда я слышу задаваемые мне вопросы, то такое впечатление, что «Реал» идет на последнем месте и борется за выживание. У меня нет на этот счет никакого волнения. Да и у футболистов соответствующее настроение», – сказал Зидан.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» – «Реал» состоится в среду, 25 января. Первый матч закончился со счетом 1:2.