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    Зидан: «С физической подготовкой у «Реала» все в порядке»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что его команда находится в хорошем функциональном состоянии накануне ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой».

    «С физической подготовкой у «Реала» все в порядке. Но когда я слышу задаваемые мне вопросы, то такое впечатление, что «Реал» идет на последнем месте и борется за выживание. У меня нет на этот счет никакого волнения. Да и у футболистов соответствующее настроение», – сказал Зидан.

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» – «Реал» состоится в среду, 25 января. Первый матч закончился со счетом 1:2.

    Источник: Marca

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    25.01.2017 07:42
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